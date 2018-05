Ko mnogi še spijo, Ilka Štuhec že "drgne sneg" #video

Najboljša smukačica predlanske sezone Ilka Štuhec, ki je pred dnevi razkrila svoje načrte in predstavila novo ime v spremljevalni ekipi , se te dni mudi na avstrijskem ledeniku, kjer se vneto pripravlja na sezono, ki kot vrhunec prinaša svetovno prvenstvo v Areju na Švedskem.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ilka Štuhec, ki se v snežno karavano vrača po hudi poškodbi, zaradi katere je izpustila lansko sezono in olimpijske igre v Pjongčangu, je pred dnevi razkrila svoje načrte in predstavila novo okrepitev ekipe. Na mestu serviserja bo Darjo Črnko nadomestil in jo razbremenil priznani serviser Aleš Sopotnik. Foto: STA

Kot je povedala na nedavnem druženju z novinarji, bo v novo sezono vstopila šele ob koncu leta v Lake Lousiu, medtem ko bo uvodno tekmo v Söldnu in prihodnji v Leviju in Killingtonu izpustila. Štajerka, ki se vrača po operaciji kolena, te dni smučarsko kilometrino nabira na ledeniku Kaunertal v Avstriji.

Posnetek njenega treninga, ki je zanimiv zaradi dejstva, da prvič trenira na postavljeni progi, je na družbenem omrežju Twitter delil avtomobilistični novinar Dušan Lukič, zraven pa pripisal "Drgne že od sedmih zjutraj," kar kaže na to, da je Štajerka zelo resno vzela priprave na vrnitev v snežno karavano. Lukičev posnetek je delila tudi Štuhčeva in ga opremila z nasmeškom, ikono za smučanje in mišico.

Štuhčeva bo poleti trenirala na Norveškem, glavni del priprav pa bo opravila v Čilu na južni polobli.