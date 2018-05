Ilka Štuhec v novo sezono z novo okrepitvijo

Novinarska konferenca

Pred 194 dnevi si je ob padcu na ledeniku Pitztal strgala križne vezi. Štiri dni pozneje, ravno ko je dopolnila 27 let, je v Baslu prestala operacijo ter se dokončno zavedala, da je zanjo olimpijska sezona končana še pred prvo tekmo. Pred 86 dnevi je prvič po poškodbi na Pohorju stopila na sneg. Kašno pa je njeno stanje danes, ko nas od začetka sezone 2018/19 loči natančno 176 dni?

"Vse gre v pravo smer. Zdaj tudi že povsem zares treniramo. Vse po starem. Vse obvladujemo," odgovarja Ilka, ki je s prostim smučanjem postavila želeni temelj. Zdaj je torej na sporedu selitev s prostega smučanja na postavljene proge. Maja bo večinoma trenirala na ledeniku Kaunertal. Poleti se bo preselila na Norveško, osrednji del pa bo znova opravila v Čilu.

"V zadnjih letih sem videl, koliko žrtvovanja je bilo v ekipi. Želel sem biti del te zgodbe. Žal bi mi bilo, če ne bi sprejel te ponudbe," pravi novi glavni serviser Aleš Sopotnik. Foto: MaPa

Za smuči bo skrbel Aleš Sopotnik

Tabor Ilke Šruhec bo sicer tudi v prihodnje petčlanski. Svetovni smukaški prvakinji bodo še naprej ob strani stali trener Grega Koštomaj, mama Darja Črnko, ki je vodja ekipe, kineziologinja Anja Šešum in po novem tudi serviser Aleš Sopotnik. Izkušeni smučarski delavec, ki je pečat pustil v Združenih državah Amerike, deloval pa je tudi v Kanadi in na Švedskem, je v ekipi zamenjal Luko Križaja, le da bo prevzel vlogo prvega strokovnjaka za smuči.

Črnkova, ki zdaj vlogo prvega serviserja prepušča novemu sodelavcu, zaradi česar si obeta več spanca, in Sopotnik bosta skrbela za Stöcklijeve smuči. Za razliko od Boštjana Klineta, Mete Hrovat, Ane Bucik in Maruše Ferk Štuhčeva ostaja na švicarskih smučeh. "S Stöcklijem do zdaj še nisem delal, a po prvih stikih sem optimist. Verjamem, da lahko Ilki pomagamo do uspeha," pravi povratnik, ki je v Sloveniji nazadnje deloval leta 1999.

Vrnitev v Lake Louisu

Ko se je Ilka nazadnje kot aktivna in povsem zdrava smučarka poslavljala od karavane svetovnega pokala, je bila druga v skupnem seštevku, obenem pa lastnica malih globusov v smuku in kombinaciji. Sezono 2016/17 je zaznamovala tudi s sedmimi zmagami in skupno 13 uvrstitvami na oder za zmagovalke v svetovnem pokalu, piko na i pa je postavila še s smukaškim zmagoslavjem na svetovnem prvenstvu.

Ko pa se bo vrnila … "Nimam nobenih pričakovanj. Imam cilje za pripravljalno obdobje. To želim izpolniti. Zaupam kolenu. To je najpomembneje," proti novi zimi, katere vrhunec bo svetovno prvenstvo v Aareju, pogleduje slovenska športnica leta 2017. Je pa že naznanila, da se bo karavani svetovnega pokala priključila decembra v Lake Louisu, tako da bo izpustila tekme v Söldnu, Leviju in Killingtonu.