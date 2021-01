Avstrijci dobili, kar so želeli, Slovenci pač ne

Po naslovu svetovnega prvaka, dveh olimpijskih kolajnah, treh zaporednih malih kristalnih globusih in nizu zmag na tekmah svetovnega pokala je Švicar Beat Feuz ob koncu tedna vendarle prišel tudi do tistega, o čemer sanja sleherni smukač. Zmage v Kitzbühlu. Ne le ene, temveč dveh. V ponedeljkovem superveleslalomu vseeno ni spadal med osrednje favorite, a je bil do njegovega nastopa vodilni Vincent Kriechmayr vendarle še nekoliko na trnih. Kmalu zatem se je lahko sprostil in se veselil sedme zmage v karieri, tudi zanj prve v Kitzbühlu. Ta je razveselila tudi organizatorje, ki so kljub vremenskim težavam pod streho uspešno spravili tri tekme in se na koncu veselili domače zmage.

Foto: Guliver Image

Visok davek poškodb je sicer poskrbel za to, da na štartu četrtega supeveleslaloma sezone ni bilo dotlej vodilnih dveh smučarjev v tej disciplini. Tako Švicar Mauro Caviezel kot tudi Norvežan Aleksander Aamodt Kilde sta se namreč pred kratkim poškodovala. Na poti do avstrijske zmage je bilo tako še nekoliko manj ovir. Še največjo je predstavljal še en Švicar - Marco Odermatt. Ob prihodu v cilj s štartno številko tri je tudi prevzel vodstvo, a ga je kmalu zatem za dvanajst stotink sekunde prehitel Kriechmayr. Čeprav je imel junak dneva v zgornjem delu nekaj težav s položajem telesa in vhodi v zavoje, je nato v nadaljevanju zgolj stopnjeval in tudi v spodnjem delu prišel do ustrezne hitrosti.

"Nekajkrat sem bil na meji, da odstopim, zato sem še toliko bolj vesel, da se je končalo, kot se je," je v cilju za ÖRF dejal presrečni Kriechmayr, ki je prišel do prve zmage v sezoni, z njo pa je oblekel tudi rdečo majico. Avstrijski uspeh so s tretjim, petim in sedmim mestom dopolnili še Matthias Mayer, za katerega je bila to še tretja zaporedna uvrstitev med najboljšo trojico na tekmah na Petelinjem grebenu (v petkovem smuku je bil drugi, v nedeljskem pa tretji), Christian Waldner, ki je odprl preizkušnjo, in z daleč najboljšim rezultatom kariere Stefan Babinsky.

Precej manj razlogov za dobro voljo pa so imeli ob koncu že 81. pokala Hahnenkamm v slovenskem taboru. Ta je vknjižil točkovno ničlo. Boštjana Klineta (+2,70), ki je sicer začel odločno, nato pa zapadel v niz napak, je od trideseterice ločilo eno mesto. Ob točko ga je kot zadnji na tekmi spravil Matthie Bailet, ki se je s številko 50 zavihtel na osmo mesto. Še 38 stotink sekunde počasnejši je bil Miha Hrobat, ki v večjem delu nastop ni uspel ukrotiti smuči, tako da je še na drugem od štirih superveleslalomov ostal brez točk. Na koncu je bil 32. Martin Čater, ki je večji del sezone bleda senca zmagovalca smuka v Val d'Iseru, pa je tokrat odstopil po slabih 40 sekundah, ki pa prav tako niso obetale rezultatska presežka.

Ponedeljkov slovenski nastop velja vpeti v kontekst celotne slike v Kitzbühlu. Ta je zelo slaba. V petkovem smuku je sicer Čater prišel do petih točk, a izključno zaradi tega, ker so maratonsko tekmo po dveh padcih in težavah z vetrom prekinili in končali pri štartni številki 31. Na nedeljskem smuku sta bila s Klinetom v zadnjem delu uvrščenih daleč od trideseterice, medtem ko pa je Hrobat odstopil. Trener Grega Koštomaj je pogrešal predvsem več tekmovalne samozavesti in posledično napadalnosti. Ponedeljek, z izjemo redkih odsekov, ni prinesel zasuka.

