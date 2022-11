Slalom, na katerem Mikaela vedno zmaga. Ta bi bila že 50.!

Ana Bucik ima z uvodnih dveh slalomov sezone šesto in 13. mesto. Foto: Guliverimage Mikaela Shiffrin ima na nedeljskem slalomu v Killingtonu v Vermontu štartno številko dve, Ana Bucik pa se bo iz štartne hišice pognala kot šesta. V prvi trideseterici bo štartala tudi Neja Dvornik, ki ima številko 29.

Američanka Shiffrinova je svojo 12. sezono v svetovnem pokalu začela z dvema zmagama, kar ji doslej še ni uspelo. To sta bili njeni 75. in 76. zmagi. Še šest zmag in ujela bo najuspešnejšo smučarko vseh časov, rojakinjo Lindsey Vonn (82).

Shiffrinova veleslaloma v Killingtonu še ni zmagala (drugo, tretje, četrto, peto in zdaj 13. mesto), pa je dobila prav vseh dosedanjih pet slalomskih tekem na tem prizorišču tekem svetovnega pokala na severovzhodu ZDA. Če ji uspe še šestič, bo to njena 50. slalomska zmaga v svetovnem pokalu. "Pričakovanja so višja in višja. Mislim, da čutim nekaj pritiska. Ko zmagaš, je samo še težje," je 27-letnica povedala po slalomskih zmagah na Finskem.