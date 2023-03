Kildeja ne bo v Kranjsko Goro, Ordermatt za globus potrebuje le 15 točk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norveški smučarski as Aleksander Aamodt Kilde izpušča Kranjsko Goro. Foto: Reuters

Norveški as Aleksander Aamodt Kilde, je sporočil, da ga ne bo v Kranjsko goro, kjer bosta konec tedna dva veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev. To pomeni, da lahko Švicar Marco Odermatt že v Sloveniji tudi teoretično osvoji veliki kristalni globus za skupnega zmagovalca pokala, za to potrebuje vsega 15 točk.