Kanadčani z rahlo zamudo do dvignjenega palca

Pri Mednarodni smučarski zvezi so zaradi mejnih snežnih razmer za 48 ur prestavili uradno snežno kontrolo pred smukom in superveleslalomom v Lake Louisu. Poteza se je Kanadčanom obrestovala, saj so z dodatnimi zalogami umetnega snega in ugodno vremensko napovedjo Hannesa Trinkla prepričali, da je prižgal zeleno luč za tekmi 24. in 25. novembra.

Obenem je to tudi dober obet za tri ženske tekme, ki jih bo Lake Louise gostil en teden pozneje.

Zdaj se bodo bolj mirnih misli v bližnjo Nakisko podali tudi člani slovenske reprezentance. Že ta teden namreč v Kanado odhajajo Ilka Štuhec, Martin Čater, Boštjan Kline, Klemen Kosi in Miha Hrobat.