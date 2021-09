Kaj se skriva v prtljažniku Anamarije Lampič?

Obilje vsega in še več kar vrhunska športnica potrebuje za dobro oddelane priprave pred prihajajočo novo sezono smučarskega teka. Opreme, ki ji velikokrat kar ne zmanjka konca, velikokrat pa je pomnožena še s krat 2 ali 3, saj ji na pripravah delajo družbo kolegi iz reprezentance. "Pomaga, da po novem vozim Berlinga, ki je znan po prostornosti in številnih odlagalnih mestih. Tako preostane še veliko manevrskega prostora za raznorazne reči. Berlingo me spremlja od letošnjega poletja na poteh doma ali po različnih koncih Evrope, nazadnje po Hrvaški, Italiji in Nemčiji," pove vedno nasmejana šampionka. 26-letna športnica nam je v družbi moških članov reprezentance v smučarskem teku, Mihe Šimenca in Janeza Lampiča, predstavila, kako se pripravlja na letošnjo zimo. Njihove misli so usmerjene predvsem proti zimskim olimpijskim igram v Tokiu, kjer želijo prikazati predstavo kariere.

Zanesljivo mobilnost Anamariji Lampič in njenim kolegom reprezentantom med pripravami ter med sezono zagotavljajo Citroënova vozila. Vrhunska športnica iz Valburge bo po Citroënu C3 zdaj poti priprav na in med sezono premagovala s prostornejšim, uporabnim in vsestranskim Berlingom. Z njim bo še naprej "zmagovala" na razdaljah, pa naj gre za tiste v avtomobilu ali na tekaških smučeh. Sodelovanje francoske znamke in naših smučarjev tekačev poteka od lanske jeseni, od sezone, ko je bila tudi za Anamarijo Lampič najuspešnejša do zdaj. Berlingo za ekipo ni le jekleni konjiček, temveč tudi zanesljivi partner. Ekipa ga je hitro vzljubila, francoski postavnež pa jim naklonjenost vrača s svojo udobnostjo, prostornostjo ter jih s svojim šarmom na poteh zabava, razvaja in morda celo prinaša srečo, kot med vrsticami navaja Anamarija Lampič. Berlingo, nekoč družinsko vozilo družine Lampič, ima v srcu športnice prav posebno mesto. Vozilo jo tako ali drugače spominja na otroštvo, na obdobje, obarvano s sanjami in polno dogodivščin. Šampionka iz Valburge se z nasmehom na obrazu spominja časov razposajenosti; od takrat pa se je spremenilo predvsem to, da šampionka danes tako ali drugače dejansko živi svoje sanje. Smučarska tekačica kot košček mozaika svojih dosežkov navaja tudi otroško igrivost, pomešano s trdim delom in vizijo, ki predstavljajo tisti "faktor x", ki vodi do uspehov. Anamarija Lampič v svetu športa ničesar ne prepušča naključjem. To je ne nazadnje vidno tako na belih smučinah pozimi, vročem poletnem asfaltu med poletnimi treningi kot tudi v njenem splošnem pozitivnem odnosu do življenja, ki je za vrhunskega športnika na poti do uspeha ključnega pomena.

Po poškodbi željan dokazovanja

"Znamka Citroen nam res veliko pomeni, saj lahko z različno floto njihovih vozil potujemo varno, zanesljivo in udobno. Ob tej priliki bi se jim radi zahvalili za vso podporo, pa tudi vsem navijačem, ki stiskajo pesti za nas in nam na nek način omogočajo dobre nastope. Tudi zaradi vas se športniki tako trudimo – hvala," pravi Miha Šimenc, ki se še kako zaveda pomena podpore navijačev in zanesljivih partnerjev v športu.

Naš najboljši tekač na smučeh Miha Šimenc je lansko sezono zaradi nerodne poškodbe miroval, a v sezoni pred to pokazal, da je blizu najboljši svetovni konkurenci. Takrat se je med posamezniki dvakrat prebil med deset najboljših tekmovalcev, kar je bilo še pred dvema letoma znanstvena fantastika za moški slovenski tek na smučeh.

"Glede na to, da sem bil lansko sezono celotno sezono poškodovan, je letos pri meni 100-odstotni napredek. Sicer ne vem, kako dober sem v primerjavi s tekmeci, ker treniram bolj ali manj sam. Upam, da bodo tekme čim prej, da bom lahko preizkusil svojo formo. Testiranja kažejo, da gre vse po načrtih, da je vse v redu, a zanesljivo ne moreš vedeti, dokler nisi na štartu s preostalimi tekmovalci," meni Miha Šimenc.

Namesto nog delala glava

Kljub temu da je bil 25-letni smučarski tekač lansko sezono poškodovan, še zdaleč ni počival. In kako je preživel lansko sezono? "Ob poškodbi sem imel veliko časa, da sem spremljal vse tekme svetovnega pokala. Bil sem pozoren na taktiko, tehniko najboljših tekmovalcev. Resda nisem mogel delati fizično, trenirati, sem pa lahko delal z glavo. Upam, da sem se naučil tega, kar mi bo prišlo prav naslednjo sezono," razmišlja Miha Šimenc.

Na letošnjih pripravah daje veliko poudarka treningu moči. "Želim se izogniti podobni poškodbi, kot sem jo staknil lani. Poudarek je tudi na pravilnih izvedbah, tehnikah. Bil sem na pripravah na Hrvaškem, potem pa večinoma v Sloveniji, kjer smo naredili velik del priprav, predvsem na Rogli in Pokljuki. Največ časa sem preživel na Rogli, kjer sem se počutil odlično," pove zgovorni sogovornik.

To poletje trenira tudi z našo najboljšo smučarsko tekačico zadnjih let, Anamarijo Lampič.

Najuspešnejša sezona, a rezerve ostajajo

"Pomlad, poletje in jesen so trije najbolj pomembni letni časi, ko se vsi zberemo in damo vse od sebe, da smo potem pozimi lahko najboljši. Zimski športniki 'smo narejeni' poleti. Tekme imamo resda pozimi, a veliko ljudi ne ve, da mi poleti veliko bolj trpimo kot pozimi (smeh, op. p.). Poletje in jesen sta tista dela leta, ko se moraš primerno pripraviti, telo 'nastaviti' na način, da boš lažje tekmoval, zmagoval. Skupaj s Citroënom nam to res dobro uspeva. To smo dokazali že lansko sezono, ki je bila, vsaj zame, zelo uspešna. Začetek sodelovanja z znamko pa je prinesel tudi obilo sreče, če sem malce vraževerna (smeh, op. p.). Upam, da bo tudi naslednje leto tako," se nadeja Anamarija Lampič.

Preteklo sezono sogovornica ocenjuje kot svojo najboljšo. "Upam, da bom doseženo v naslednji še nadgradila. Vem, da bo to zelo težko, a vem tudi, da imam še rezerve, bo pa treba še veliko delati. Imam motivacijo in tudi energijo za to. Letošnje priprave gredo po načrtih, in sicer res tako, kot sem si jih zamislila. Komaj čakam naslednjo sezono," pove športnica iz Valburge.

"V šprintu, ki je tudi moja glavna disciplina, sem res na visokem nivoju, a tudi v distanci želim pokazati, kaj zmorem. Za mano so zdaj že trije meseci treningov na različnih lokacijah. Prve sem opravila na Hrvaškem, druge v Italiji, tretje v Nemčiji, vsi so bili uspešni. Naslednja destinacija je spet Italija, nato pa sledi Skandinavija, kjer vsako leto treniramo v začetku novembra. Tak načrt je tudi letos," napoveduje Anamarija Lampič.

Več višinskih priprav

To sezono se drži podobnih trenažnih principov kot pretekla leta. Razumljivo, zmagovalna formula se praviloma ne menja, je pa v trenažni proces dodala nekaj prilagoditev, ki se vežejo na lokacijo zimskih olimpijskih iger v Pekingu. Ker je prizorišče tekmovanja v smučarskem teku na 1.700 metrih nadmorske višine, njene letošnje priprave na sezono zaznamuje več višinskih kilometrov.

"Ustaljenim principom bomo nekaj dodali, nekaj pa odvzeli, a govorim o malenkostih. Vsi se ukvarjamo z višino, kako bo ta vplivalo na naše telo, zaradi tega tudi ni prav dobro, da bi v tej fazi preveč eksperimentirali s treningi. Sploh tekačem je cilj med pripravami ta, da čim več časa preživijo na visoki nadmorski višini, tudi med sezono bo nekaj takih priprav. Vsekakor so olimpijske igre primarni, glavni cilj sezone – predvsem dober dosežek na individualnem ter ekipnem šprintu, in v skladu s tem v glavi tudi tempiram priprave," pove.

Januarja bo smučarska tekačica gotovo kakšno tekmo tudi izpustila in se skušala dodatno pripraviti na tekme v Pekingu. "Vem pa, da ne treniram dobro samo jaz. Vse tekmovalke imajo enak cilj. Konkurenca ostaja ostra. Je pa res, da bodo tekme pokazale, kako dobro smo trenirali in kje smo. Na srečo me z optimizmom navdaja dejstvo, da vsako leto napredujem, tako da se ne bojim, da bi uspeh izostal, nisem nervozna. Vem, da sem že veliko naredila, tako da grem optimistično v novo sezono. Bo pa treba še garati in vložiti veliko truda. Po drugi strani pa nikoli ne veš. Lahko so občutki pri treningu dobri, pa se potem na tekmi izkaže, da si šel malce 'čez'. To je vedno lahko uganka," razlaga.

Več svežine za rezultatski napredek

Tudi Janez Lampič se nadeja boljše sezone kot lani. "Moja lanska sezona je bila bolj slaba, samo enkrat sem sem uvrstil med najboljših 30. Upam, da bom to sezono, popravil ta dosežek, da se bom večkrat poskušal prebiti med najboljših 30. Mislim, da sem na dobri poti, da mi to uspe," pravi Janez Lampič.

Je na letošnjih pripravah v primerjavi z lanskimi kaj spremenil? "Letos grem bolj na svežino. Mislim, da sem v lanskem letu pretiraval z urami. Na tekmah bom skušal biti bolj svež, upam, da se bo to tudi poznalo pri rezultatih," pove mlajši brat Anamarije Lampič. Na sezono se tudi on pripravlja tako v tujini kot v Sloveniji, največ na Krvavcu in tudi v okolici doma.

Pomen dobrega vzdušja v ekipi

Tekmovalci preživljajo med pripravami na sezono in med njo skupaj veliko časa. Še kako je pomembno, da je odnos med njimi na visokem nivoju. "Res je pomembno, da se dobro razumemo, tako na treningih kot tudi na poti. Drugače ne bi mogli tekmovati in tudi ne trenirati. Poskušamo biti čim bolj sproščeni, taki, kot smo, odkriti drug z drugim, da lahko imamo normalne in dobre odnose," razmišlja Miha Šimenc.

Anamarija Lampič se z njim še kako strinja. "Jaz sem že nasploh zelo odprta oseba, najraje se družim s podobnimi ljudmi, ki so mi tako ali drugače blizu. Pomembno je, da so odnosi iskreni, pristni, tudi od tega lahko dobiš dodatno energijo, sproščenost za tekme ali priprave. Mislim, da je tudi to ključ do uspeha. Rekla bi, da sem psihološko stabilna, trdna in da posebne pozornosti psihološkim pripravam na tekme v karieri za zdaj nisem posvečala. A da je tako, gre veliko zaslug pripisat tudi celotni ekipi, družbi, v kateri se dobro počutim. Pomembno je predvsem, da se nenehno pogovarjamo. Če ti nekaj ni všeč, to poveš, če ti je hudo, daš to iz sebe. Komunikacija je ključna. Glavni namen tako treningov kot tudi tekem je, da sem sproščena in pri tem uživam. To je najbolj pomembno. Da se počutiš varno, da si z ljudmi, s katerimi ti je lepo, in te tudi zelo poznajo, te tudi potolažijo, izrečejo primerno besedo, ko imaš slab dan," meni Anamarija Lampič ter se ozre proti olimpijskim igram.

"Mislim, da vsi trije tukaj vemo, da so glavni cilj OI. Je pa res, da za ta cilj ne delamo sami mi, temveč tudi vsi nasprotniki. Vsi to dobro vemo. Rekla bi, da smo zaradi olimpijskih iger z glavo letos še bolj pri stvari, dajemo vse od sebe, da bi le na OI prikazali najboljši rezultat. Ne smemo pa pozabiti tudi na svetovni pokal. Tudi tam ne smemo pozabiti na dobre rezultate," sklene Anamarija Lampič.

