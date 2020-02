Jure Aleš četrti v Rjukanu

Jure Aleš je po prvi vožnji zasedal drugo mesto, v drugo pa je tvegal, a se mu je pri tem pripetila napaka. Dobil je tri kazenske sekunde pribitka, le s težavo pa se je obdržal na progi in stopničke so se na današnji tekmi izmaknile.

"Danes mi je uspela res dobra prva vožnja. V njej sem bil tudi dovolj napadalen, kar mi je morda manjkalo na tekmah v Franciji in zaostanek za vodilnim je znašal zgolj 30 stotink po prvi vožnji. Pred drugo sem se odločil, da napadem zmago in ne branim zgolj drugega mesta. Žal sem pred prelomnico z roko zajel sneg in nato me je obrnilo. Zelo nizko sem prišel na naslednja vrata in prejel tri kazenske sekunde, kar je bilo na koncu dovolj za četrto mesto," je dejal Aleš.

Tega jutri v Rjukanu čaka še ena sprinterska preizkušnja: "Za jutri ostaja cilj enak - odpeljati si želim dve napadalni vožnji brez napak."

Aleš je sicer praktično edini tekmovalec, ki lahko meša štrene Švicarjem. Ti so znova slavili trojno zmago. Zmagal je vodilni po prvi vožnji Bastien Dayer, ki je premagal Stefana Matterja in Nicolsa Michaela.

Med dekleti je bila Katarina Malenšek 15. med 18 uvrščenimi.