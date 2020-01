Juretu Alešu še peto mesto

Telemark smučarji in smučarke so v Samoensu opravili še drugo tekmo svetovnega pokala v klasiku. Znova je zelo dobro nastopil Jure Aleš, ki je bil peti. Katarina Malenšek je odstopila. Že v sredo je Aleš osvojil drugo mesto, v letošnji sezoni pa še ni bil slabši kot sedmi.

Razmere so bile v četrtek v Franciji bistveno boljše kot v sredo in tekmovalci so bili zato veliko bolj izenačeni. Spet je izstopal Švicar Stefan Matter, ki je tekmece prehitel za več kot sekundo in pol ter dosegel še drugo zaporedno zmago na tem prizorišču.

Zaostanek Aleša za zmagovalcem je znašal točno štiri sekunde in pol. "Podlaga je bila še vedno malce mehka, niso pa nastale luknje. S samo vožnjo, predvsem veleslalomskim delom, sem zelo zadovoljen, potem pa sem zelo narodno vzel zadnji obrat in sem izgubil veliko časa. Težko ocenim natančno koliko ga je šlo po zlu, a napake mi je zelo žal. Napake pa se pač dogajajo. Jutri imamo na sporedu še en sprint in za zaključek francoske turneje si želim še en dober nastop," je po tekmi povedal Jure Aleš.

Zmagovalni oder je bil danes povsem švicarsko obarvan, saj sta družbo Matterju delala še Nicolas Michel in Bastien Dayer.

Druga slovenska predstavnica na tekmi Katarina Malenšek je odstopila, ko je po skoku, kjer so imeli težave številni, padla.

