Jubilej na Rogli brez gledalcev, Rusov in češke zvezdnice

Rogla bo prihodnjo sredo gostila jubilejno deseto tekmo za svetovni pokal v deskanju. Kljub okroglemu jubileju zaradi zahtev Mednarodne smučarske zveze (Fis), ki namerava vse do konca letošnje tekmovalne sezone vztrajati pri strogih protikoronskih ukrepih, spremljevalnih dogodkov ne bo. Tekma bo minila brez gledalcev in tudi brez močne ruske ekipe.

Kot je danes pojasnil vodja organizacijskega odbora Aleš Slapar, priprave na tekmo tečejo v idealnih vremenskih pogojih, Fis pa vztraja pri svojih zahtevah, tako da jim kljub sprostitvi številnih ukrepov v Sloveniji ni uspelo doseči tudi bolj sproščenega tekmovanja.

"Vztrajajo pri organizaciji tekmovanja v obliki že znanih mehurčkov, testiranj športnikov in vseh drugih udeležencev ali organizatorjev tekme. Mi bomo seveda vse pogoje tudi izpolnili," je dejal Slapar in ob tem spomnil, da bodo v četrtek postavljeno prizorišče izkoristili še za organizacijo tekme evropskega pokala.

120 tekmovalcev iz 19 držav

Ester Ledecka bo namesto na deski tekmovala na smučeh na zaključku svetovnega pokala. Foto: Vid Ponikvar Formalne snežne kontrole Fisa letos ni bilo, saj jim že dovolj zaupajo, prav tako pa imajo verjetno potrebne informacije od ekip, ki pri njih trenirajo. So se pa, tako kot lani, tudi letos morali odreči spremljevalnim dogodkom, žrebanju številk, zabavnim dogodkom, VIP-šotoru. Po besedah Slaparja je temu tako zato, ker je iztek proge Jasa prostorsko precej omejen in so se želeli izogniti gneči.

Po besedah nekdanje deskarke Ive Polanec, sicer Slaparjeve namestnice, je proga tudi letos zelo dobro pripravljena. Prijavljenih je okoli 120 tekmovalcev iz 19 držav, med katerimi pa ne bo češke olimpijske zmagovalke Ester Ledecke, ki bo, kot je povedala Polančeva, v tistem času tekmovala na tekmah alpskega svetovnega pokala v Courchevelu. Žan Košir, ki bo branil lansko zmago, se kot edini pripravlja v Kranjski Gori. Foto: Miha Matavž/FIS

Košir bo branil lansko zmago

Slovenska reprezentanca bo nastopila v najboljši sestavi, vključno z obema nosilcema olimpijskih medalj Timom Mastnakom in Glorio Kotnik.

Na ženski tekmi se bo slednji pridružila še Sara Goltes, na moški pa bo lansko zmago branil Žan Košir, ki se te dni na tekmo pripravlja v Kranjski Gori. Vsi drugi, vključno z Rokom Margučem in Jernejem Glavanom, pa že trenirajo na Rogli.

Močne ruske reprezentance na Rogli ne bo. Foto: Guliverimage/Getty Images

Brez Rusov

Na edinem slovenskem prizorišču deskarskih tekem najvišje ravni pa zaradi dogajanja v Ukrajini letos ne bo močne ruske reprezentance na čelu z Dmitrijem Loginovim, Victorjem Wildom, Andrejem Soboljevim in Sofijo Nadiršino. Manjkala bo tudi ukrajinska tekmovalka Anamari Danča, s katero se je te dni že slišala Kotnikova. "Pravi, da si trenutno želi ostati doma in pomagati, kakor lahko," je o kolegici, ki je prav tako kot ona že mama, povedala bronasta Slovenka.

Po mnenju Kotnikove je ženska konkurenca v svetovnem pokalu zelo izenačena, saj se je že večkrat potrdilo, da lahko vseh 16 finalistk poseže po stopničkah, zato ne želi nikogar izpostavljati ali podcenjevati. Še posebej na tako dobro pripravljeni progi, kot se znova obeta na Rogli, verjame, da ima možnosti za uspeh veliko tekmovalk.

Foto: Gregor Mlakar/STA

"Večkrat se je že pokazalo, da sem lahko sam sebi največji sovražnik"

Da podcenjevanja ne sme biti, se zaveda tudi Mastnak, ki pravi, da se bo najprej treba prebiti v zaključne boje. "Potem bomo videli, kako in kaj. Večkrat se je že pokazalo, da sem lahko sam sebi največji sovražnik. Če ne naredim napake, sem lahko zelo hiter in upam, da bo tokrat šlo čim dlje brez njih," je dejal Celjan, ki je zadnje dni na Rogli veliko treniral z nemško ekipo.

Marguč in Kotnikova v Italijo ne bosta odpotovala

Še pred domačim svetovnim pokalom se Mastnak in Košir konec tedna odpravljata na paralelni slalom v Piancavallo, Marguč se je nastopu odpovedal, ker želi pred Roglo do konca odpraviti težave z nogo, tam pa ne bo tudi Kotnikove, ki bo letošnjo sezono končala prav na domači tekmi.

Kot je povedala Kotnikova, ima tudi sama že iz Pekinga nekaj težav s kolenom, zato so se odločili, da na slalom ne bo odpotovala, ker letos te discipline ni trenirala. "Ker si želim nadaljevati kariero, je prioriteta seveda ta, da ostanem zdrava," je dodala.