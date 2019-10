Johannesu Thingnesu Boeju Fair play nagrada iz rok Mira Cerarja

Boe je februarja na zasledovalni tekmi v ameriškem Soldier Hollowu na zadnjem streljanju izstreli le štiri naboje, eden pa je ostal v magazinu. Po tekmi je to priznal tekmovalni žiriji ter se tako odpovedal 43 točkam svetovnega pokala in 7000 evrom.

"Ni lahko takole oddati točk. A upam, da sem s tem spodbudil tudi druge športnike, da bodo ravnali v duhu fair playa," je po svojem dejanju povedal 25-letni Boe, tudi skupni zmagovalec biatlonskega svetovnega pokala.

Ob Cerarju in Boeju je letošnji jubilejni 40. Forum Nordicum poln zdajšnjih in nekdanjih zvezdnikov športa. Že v ponedeljek so se predstavili legendarna ruska smučarska tekačica olimpijska prvakinja Jelena Vialbe, švedski olimpijski prvak v smučarskem teku Thomas Wassberg in trikratni olimpijski prvak v nordijski kombinaciji Nemec Ullrich Wehling.