Do zapleta s kačo je prišlo ob delu na domačem vrtu. "Ko sem se vrnil v hiši, sem videl rano na mečah. Ko sem nato videl sledi ugriza, sem seveda seštel dve in dve," je novinarjem zaupal najboljši biatlonec zadnjih let.

Rano so mu nato oskrbeli v dežurni ambulanti, Boe pa je v šali v ugrizu iskal tudi pozitiven učinek: "Upam, da bom s tem dobil super moč. Podobno kot jih je po ugrizu pajka dobil Spiderman."

Manjka mu nekaj treninga

A ugriz kače je bil le zadnji zaplet. Pred tem je Norvežan povedal, da je nerodno padel na trampolinu in imel kar precej bolečin v hrbtu, prejšnji teden je poročal tudi o padcu na napravi za tek. Vsemu temu se je pridružilo še vnetje očesa.

"Prve tri tedne v maju sem delal odlično, nato pa so se ti dogodki kar vrstili. Res je bilo naporno, a nikoli v resnici res zelo nevarno. Mi pa zaradi vsega tega manjka nekaj treninga, kar bom moral nadoknaditi," je še dejal 30-letni Norvežan.

To nikakor ne bo povsem preprosto, saj s soprogo Heddo pričakujeta drugega otroka in je trenutno stanje vendarle malce drugačno od običajnega in tekmovalec se pripravlja po lastnem programu.

Res pozitivno zanj je morda le dejstvo, da je po ugrizu izgubil strah pred kačami: "Kač in podobnega sem se vedno bal. Malce nenavadno je, a odkar sem jih videl od blizu in me je pičila, je ta strah precej manjši."