Jim bo uspelo v drugo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ponedeljkov superveleslalom je odpadel zaradi novozapadlega snega, tako da so ga morali organizatorji prestaviti na torek. Na tekmi bodo slovenske barve branili Miha Hrobat (28), Martin Čater (36) in Boštjan Kline (45). Smuk so prestavili na sredo