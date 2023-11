Jezna Andreja Slokar: To je bila neumnost

Pred dvema letoma je Andreja Slokar na prvem od dveh slalomov v Leviju na Finskem končala tik pod stopničkami na četrtem mestu, na drugem je bila 15. Le teden dni pred tem je poskrbela za senzacionalno zmagoslavje na paralelni tekmi v Lech/Zürsu, na uvodnem veleslalomu v Söldnu pa je bila 14. Sezono 2021/22 je nato končala še s premierno zmago na slalomih v Courchevel/Meribelu.

Začetek tokratne sezone pa je za Primorko pomenil kruto streznitev. Slokarjeva še ni nastopila v finalu. V Söldnu je bila njena vožnja prepočasna, prvo vožnjo prvega od dveh slalomov v Leviju je končala v snegu tik pred ciljem, na drugem pa je bila vnovič prepočasna za trideseterico finalistk. Slokarjeva je po slalomskem koncu tedna v Božičkovi deželi povedala, da je tekme komaj čakala, v svojih dveh nastopih je našla tudi pozitivne stvari, ki jo pred manjšo severnoameriško turnejo navdajajo z optimizmom.

Odhod čez lužo

Tekmovalke v tehničnih disciplinah čakata v nadaljevanju postanka v Killingtonu v ZDA z veleslalomom in slalomom 25. in 26. novembra in nato še v Tremblantu v Kanadi, kjer bosta dva ženska veleslaloma 2. in 3. decembra.

"Prva vožnja prvega slaloma v Leviju je bila zelo solidna. Ne bom rekla, da sem zadovoljna, ker sem po lastni neumnosti odstopila, sem pa zadovoljna s strmino, ki sem jo odpeljala zelo solidno. Vesela sem, da sem pokazala delček dobrega smučanja. Ni pa to bilo še moje pravo smučanje, ampak približek temu, kar znam, in sem vesela," je dejala Slokar.

Ni pa zadovoljna z odsekom takoj iz startne hišice. "V zgornji ravnini sem bila zelo zadržana, mogoče malo preveč. Trudila sem se, da bi smučala hitro, sem se pa kar mučila celotno zgornjo ravnino do strmine. Po strmini pa sem kar malo zaživela."

Po nedeljski tekmi pa je bila zelo razočarana. "Jezna sem, ker se po Söldnu in po odstopu spet nisem uvrstila v finalno vožnjo. Sama pri sebi sem začutila, da moram priti v cilj ter se uvrstiti v drugo vožnjo, sem pa bolj kot ne zavirala od starta do cilja."

"Po odstopu moram reči, da mi je prišlo malo v glavo, da mogoče kaj manjka, bilo je preveč vprašanj. Neumnost, da sem zavirala od starta do cilja. V trenutku, ko sem prišla v cilj, sem si mislila: 'Mar bi šla ven vsaj z eno dobro rundo, ne pa s 'posrano rundo' od starta do cilja'. Ne moremo zavrteti časa nazaj. Žal mi je, ker sem na Finskem sicer dobro smučala. Treba bo iti naprej na tekme in ne ponavljati neumnosti, ki sem jih naredila v nedeljo," je bila jezna Slokarjeva.

