Janus je bil jasen in ni ovinkaril

Sodeč po dosežkih na zadnjih tekmah svetovnega pokala bo imela slovenska reprezentanca na svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu kakovostno zasedbo, ki se bo lahko spogledovala z odličji. In medalja je cilj glavnega trenerja Gorana Janusa, ki se med drugim spominja lanskega Oberstdorfa in prvega poleta Domna Prevca na letalnicah.

"Novoletna turneja je bila lep pokazatelj. V Bischofshofnu smo imeli šest fantov med točkami. In če dobro skačeš na navadnih skakalnicah, potem tudi na letalnicah. Čakal sem preostale, če bi se karkoli spremenilo, a se ni," je trener naše reprezentance Goran Janus dal vedeti, zakaj je v Oberstdorf, kjer bo od četrtka do nedelje svetovno prvenstvo v poletih, odpeljal Jerneja Damjana, Petra Prevca, Domna Prevca, Tilna Bartola, Anžeta Semeniča in Žigo Jelarja.

Pod njegovim vodstvom so slovenski skakalci osvojili štiri medalje na svetovnih prvenstvih v poletih. Najprej je do posamične zlate leta 2012 v Vikersundu poletel Robert Kranjec, skupaj z Jernejem Damjanom, Juretom Šinkovcem in Jurijem Tepešem se je tisti konec tedna veselil še bronastega odličja na ekipni tekmi. Prav Kranjec in Tepeš sta imela kot osrednji cilj te sezone polete v Oberstdorfu, a jih zaradi slabe forme ne bosta videla.

Peter dvakrat zapored poskrbel za odličje

Nato je bilo vse v znamenju Petra Prevca, ki si je v Harrachovu leta 2014 najprej okoli vratu nadel bronasto odličje, dve leti pozneje na Kulmu pa še zlato.

Peter Prevc je osrednji slovenski adut za medaljo na posamični tekmi. Na zadnjih dveh prvenstvih jo je vselej osvojil. Pred štirimi leti je bil v Harrachovu bronast, pred dvema letoma na Kulmu pa zlat. Foto: Sportida

Peter je na tej letalnici pretekli konec tedna nakazal, da je naredil še en korak proti najboljšim in bo zaradi tega osrednji slovenski adut za medaljo na posamični tekmi, ki bo štela štiri polete (dva v petek in dva v soboto). Povrhu vsega brani tudi naslov prvaka in zaradi njega bo lahko na tekmi skakalo pet slovenskih orlov, če se bodo vsi prebili čez četrtkove kvalifikacije.

Janus brez ovinkarjenja: Cilj je medalja

"Vesel sem, da se je s prvim poletom na Kulmu začutil in je izpeljal oba dneva tako, kot je potrebno. Manjka le še pika na i. Konkurenca je zelo dobra. Vedno se nekdo odpelje. Sreča mora biti tudi na naši strani," o najstarejšem od bratov Prevc pravi Janus.

Jasno je povedal, da je cilj medalja. Foto: Vid Ponikvar

Močna je tudi vsa slovenska ekipa, ki bi, sodeč po trenutni formi, lahko mešala štrene v boju za medalje na nedeljski moštveni preizkušnji. "Spomini na Vikersund in Kulm so sveži. Stremeli bomo k temu, da se bo trend nadaljeval," je dal Janus jasno vedeti, da je cilj v Oberstdorfu medalja.

"Stremimo višje in višje"

Prav tako ga zelo veseli, da je mlada ekipa vse močnejša: "Užitek je. V petek so bili na Kulmu trije poleti mirni. Takrat smo imeli vzgonski veter, potem pa je zapihal v hrbet. Pogoji so bili težki. Stremimo višje in višje. Za Jerneja sem bil na Kulmu razočaran. Za diskvalifikacijo sem izvedel šele spodaj, ko sem mu čestital. Naknadno sem izvedel."

Forma se dviguje tudi 18-letnemu Domnu Prevcu, ki je zaradi slabših skokov uvod v zimo izpustil in se prvič priključil šele v Engelbergu pred novoletno turnejo. Na letalnici na Kulmu je s posameznimi poleti nakazal, da so pred njim lepši časi. Kljub ne povsem pravima poletoma na sobotni tekmi je na koncu osvojil odlično enajsto mesto, kar je dobra spodbuda za Oberstdorf.

"Domna je treba bolj miriti"

"Domen je zelo agresiven in se ne sprašuje, kaj in kako. Preprosto gre. Bolj ga je treba miriti. Če gre sproščeno, je OK. Če poskuša kaj več, se pojavljajo napake. In teh ne sme biti," je Janus razložil, kje ima Domen možnosti za napredek.

Forma Domna Prevca se dviguje, kar je pred poleti v Oberstdorfu dobrodošel podatek. Foto: Sportida

Pred letom dni je bil prav Oberstdorf posebno prizorišče za takrat golobradega 17-letnika. Vodstvo slovenske reprezentance se je odločilo, da ga kljub nepolnoletnosti spusti po letalnici. Takrat je Janusu srce občutno hitreje utripalo: "Zdaj me ni več strah, kot me je bilo v preteklosti. Lani me je bilo v Oberstdorfu zelo. Z Borekom Sedlakom (ta skrbi, kdaj skakalce spusti po zaletišču, op. a.) sva bila dogovorjena, da gre takoj dve rampi nižje. Da preizkusi letalnico. Že pri prvem je splaval."

Slovenska reprezentanca v obdobju svetovnega prvenstva ne bo nastanjena v Oberstdorfu, ampak se bo vsak vozila več kot pol ure, da bo prišla do letalnice Heini Klopfer, ki so jo lani prenovili, a to ne pomeni težave za prvega moža stroke: "Ko so poleti v Vikersundu, spimo v Dramnu, ki je prav tako daleč. Tu potrebujemo pol ure. Če si malce izkušen, najdeš druge poti. Po bližnjicah. Mislim, da že tretjič zapored spimo v tej vasi."