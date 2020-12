Jakov Fak ima novo priložnost za visoka mesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jakov Fak je na četrtkovem šprintu zasedel odlično šesto mesto in še enkrat več pokazal, da je letos v zelo dobri formi. Kako visoko se lahko zavihti v soboto na zasledovalni tekmi. Jakov Fak je uvodne tri tekme zmeraj končal med prvo deseterico.

Za zdaj je to v redu, bi pa seveda želel, da bi bilo v prihodnje še boljše in da bi še hitreje tekel in bolj zanesljivo streljal," je po četrtkovi tekmi povedal najboljši slovenski biatlonec.

Na tekmi nastopa najboljših 60 tekmovalcev iz četrtkovega šprinta.

V soboto bo na sporedu tudi štafeta ženske (4 x 6 km), kjer nimamo naših predstavnic.