Išče se naj risba za pokal Planica 7

V okviru finala svetovnega pokala v smučarskih skokih bo na Letalnici bratov Gorišek letos znova potekalo tekmovanje Planica 7. Pokal za zmagovalca bo tokrat oblikovan na poseben način. Idejo zanj lahko z ustvarjalno risbo prispevajo otroci in najstniki do dopolnjenega 15. leta. Mladi ustvarjalec ali ustvarjalka najboljše risbe bo lahko pokal na zadnji tekmovalni dan v dolini pod Poncami tudi osebno izročil(a) zmagovalcu Planica 7.

Otroci in najstniki lahko skupaj s starši ali skrbniki svojo risbo pokala za prejemnika nagrade Planica 7, ki vključuje seštevek najboljših sedmih skokov na zaključku svetovnega pokala, oddajo na spletni strani planica.triglav.si, in sicer vse do 16. marca 2023. Med vsemi prejetimi deli bo strokovna komisija izbrala in nagradila tisto, ki bo najbolj odražalo bistvo smučarskih skokov v Planici. Po podobi zmagovalne risbe bo ustvarjen pokal za zmagovalca Planica 7. Organizatorji natečaja bodo prejeta dela ponudili na ogled tudi širši javnosti. Poleg ustvarjalca ali ustvarjalke zmagovalne risbe bodo nagradili tudi ustvarjalce treh najboljših risb po izboru občinstva.

Od otroške risbe do trajnostnega pokala

"Med risbami, ki bodo uvrščene na natečaj, bo strokovna komisija izbrala tisto, ki bo izražala močno ustvarjalnost in povezanost s Planico, hkrati pa nam bo omogočala, da jo iz papirja prenesemo v resnični svet. Po narisani ideji bomo namreč s pomočjo 3D-tiska in na trajnostni način oblikovali pravi pokal, ki ga bo prejel zmagovalec posebnega seštevka Planica 7," je o prvem takem ustvarjalnem natečaju povedala Tjaša Kolenc Filipčič, direktorica trženjskega komuniciranja v Zavarovalnici Triglav.

Cene Prevc bo v Planici sklenil kariero. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pokala, ki bo nastal po ideji mladih navijačev, se veselijo tudi skakalci

V komisiji, ki bo iskala najboljšo risbo pokala, bo poleg predstavnikov organizatorja in specialistov za 3D-tisk tudi slovenski smučarski skakalec Cene Prevc. "Pri celotnem projektu me najbolj navdušuje, da bo pri mladih izzval ustvarjalnost. Na plan bodo prišle nove ideje in rezultat ne bo le pokal, ki poudarja trajnost in mu ni enakega na svetu, ampak razvoj ustvarjalnosti otrok, kar zame predstavlja najlepši del natečaja," je pojasnil in k sodelovanju v natečaju spodbudil mlade navijače: "Mladi ustvarjalci, to je odlična priložnost. Narišete eno risbo in se na zadnji tekmovalni dan finala svetovnega pokala v smučarskih skokih sprehajate po izteku letalnice z najboljšimi skakalci te zime. Komaj čakam vaše ideje!"

V Planico tudi letos več tisoč otrok Triglava

S tovrstnim natečajem bodo nadgradili tradicionalno akcijo Otroci Triglava v Planici, s katero že več kot štiri desetletja ogled smučarskih skokov omogočajo otrokom iz vse Slovenije. "Na ta način otrokom iz različnih okolij že vrsto let omogočamo stik z njihovimi športnimi junaki. Verjamemo, da mlade navijače tudi takšne geste spodbujajo k aktivnemu in zdravemu življenjskemu slogu, hkrati pa jim omogočajo brezskrbno preživet dan v družbi vrstnikov. Povezovanje mladih s športom in zdravim načinom življenja je tisto, kar nagovarjamo tudi z ustvarjalnim natečajem," je še dodala Tjaša Kolenc Filipčič.