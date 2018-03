Ilko Štuhec čaka zahtevnejša trenerska roka

Grega Koštomaj z Ilko Štuhec in Darjo Črnko že pripravlja smučarske načrte za prihodnje mesece. Foto: Sportida

Svetovna smukaška prvakinja ter edina Slovenka s smukaškim in kombinacijskim globusom Ilka Štuhec se je v preteklem tednu počutila kot riba v vodi. Ne le zaradi nadaljnjih smučarskih aktivnosti, s katerimi napoveduje tekmovalno vrnitev v sezoni 2018/19, temveč predvsem zaradi ponovnega druženja s tekmicami iz svetovnega pokala. Mariborčanka se je namreč mudila v Aareju, kjer je potekalo finale svetovnega pokala. Skupaj s trenerjem Gregorjem Koštomajem je spoznavala proge, ki bodo prihodnje leto gostile svetovno prvenstvo, obenem pa znova začutila tisti tekmovalni vrvež, od katerega je bila zaradi oktobrske poškodbe kolena tako zelo oddaljena.

Z mislijo na SP 2019

Štuhčevo in Koštomaja je zanimala predvsem smukaška proga, na kateri bo Ilka prihodnje leto branila naslov svetovne prvakinje. "Po videnem sva bila enotna, da proga vključuje vse potrebne prvine za pravi smuk. Drsalni del, hitri zavoji, prelomnice … To je proga, na kateri bo treba pokazati širok spekter znanja. Zanesljivo nama je smuk bolj všeč kot pa tisti v Pjongčangu, kjer so potekali boji za olimpijske kolajne," po vrnitvi domov pojasnjuje trener Koštomaj in ob tem deli skrb smučarske karavane o vetrovnem vremenu, ki švedskim organizatorjem kot po pravilu povzroča težave. To je bilo vidno tudi med finalom svetovnega pokala.

Od prostega smučanja do prog za treninge. Foto: Matjaž Vertuš Čas je Ilkin zaveznik

V Aareju je Štuhčeva prvič po daljšem času stopila tudi na superveleslalomske smuči. Predvsem zaradi občutka. Njene aktivnosti na snegu so sicer še vedno osredotočene predvsem na prosto smučanje, ob tem pa sledi tudi tempu kondicijskih priprav. "Ilkina velika prednost je, da ni utrujena. Spomladanski del treningov na snegu bo lahko opravila osredotočeno in zelo motivirano," pravi trener iz Ilkinega tabora, ki bo v prihodnjem obdobju skušal smučarske kilometre izkoristiti predvsem na slovenskih smučiščih. Pri tem upa, da bodo upravljavci smučišč vendarle znali unovčiti ugodne snežne razmere in obratovanje podaljšali globoko v april.

Brez prehitevanja dogodkov

In kakšen bo letos prvi del Ilkinega pripravljalnega obdobja? "Prav gotovo bo delo malce drugačno. Po sezoni smo dodatne treninge pogosto izkoristili za slalomski dril ali piljenje posameznih zahtevnih elementov hitrih disciplin. Zdaj se mora Ilka postopoma podati v bolj zahtevne položaje. Sprva jo čakajo bolj ritmične postavitve in delo na manj zahtevnih terenih. Zahtevnost se bo stopnjevala do poletja. Že maja računamo tudi na kakšen smuk v dolžini ene minute. Vsekakor ne bomo prehitevali dogodkov," odgovarja trener smučarke, ki je sezono 2016/17 zaznamovala s kar sedmimi zmagami, nato pa si je na pragu nove zime strgala križno vez.

Nasvidenje v sezoni 2018/19. Foto: Matjaž Vertuš

"Do Ilke bom še bolj zahteven"

Med nenačrtovano prosto zimo je tudi Koštomaj ohranjal stik s svetovnim pokalom. Med drugim se je preizkusil v vlogi postavljavca proge, začasno pa je okrepil tudi moško ekipo za hitri disciplini. "Pozitivno je to, da sem lahko več časa preživel z družino. Sem pa skrbel za to, da sem vedel, kakšna je realna slika v svetovnem pokalu. Moški? Tam je smučanje na višji ravni. Dobil sem dodaten vpogled v delo. Na račun tega bom lahko poleti do Ilke bolj zahteven," se je ob koncu pogovora pošalil Grega Koštomaj, ki naj bi sodelovanje s taborom Petra Pena znova obudil poleti v Čilu, kar postaja že stalna praksa, ki jo je večkrat javno pozdravila tudi Ilka Štuhec.