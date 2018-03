Pred finalom SP v Aareju

Ilka Štuhec in Peter Fill ne bosta ubranila smukaške krone. Foto: Sportida

Lanska dobitnica smukaškega in kombinacijskega globusa Ilka Štuhec si je na poti vračanja v karavano svetovnega pokala želela obiskati Aare in si ogledati terene, na katerih bo prihodnje leto potekalo svetovno prvenstvo, ta teden pa finale svetovnega pokala. Na njem bodo nastopili tudi Meta Hrovat (veleslalom in slalom), Ana Drev, Žan Kranjec (oba veleslalom), Ana Bucik, Maruša Ferk (obe slalom) in Martin Čater (smuk).

Nihče nima možnosti vključitve v boj za kolajne, kaj šele za globuse. Sicer pa je kar nekaj globusov že oddanih. Znana sta namreč lastnika obeh velikih in slalomskih globusov, obenem pa se spremembe na vrhu ne morejo več zgoditi v moškem superveleslalomu in veleslalomu. Vsaj teoretično pa je odprt boj za skupno zmago v obeh smukih ter ženskem veleslalomu in superveleslalomu.

Skupno: nova sezona, stara znanca

V skupnem seštevku svetovnega pokala sta končna zmagovalca znana že nekaj časa. Še drugo zaporedno sezono se bosta na tradicionalnem nedeljskem fotografiranju lastnikov velikega kristalnega globusa družila Marcel Hirscher in Mikaela Shiffrin. Američanka bo prejela svojo drugo najprestižnejšo smučarsko lovoriko, medtem ko bo Avstrijec postal prvi Zemljan s kar sedmimi zaporednimi skupnimi zmagami.

Moški

Marcel Hirscher (Avt) 1494 točk Henrik Kristoffersen (Nor) 1205 Kjetil Jansrud (Nor) 815 Beat Feuz (Švi) 796 Aksel Lund Svindal (776)

Ženske

Mikaela Shiffrin (ZDA )1673 Wendy Holdener (Švi) 1050 Petra Vlhova (Slv) 864 Viktoria Rebensburg (Nem) 847 Ragnhild Mowinckel (Nor) 815

Lindsey Von v boju za smukaški globus. Foto: Sportida Smuk: Vonnova in Svindal še upata

V obeh konkurencah je lov na smukaško lovoriko še odprt, bolj napeto pa bo v ženski konkurenci. V moški ima namreč Beat Feuz pred zadnjo tekmo 60 točk naskoka pred Akslom Lundom Svindalom. To pomeni, da bo tudi ob Norvežanovi zmagi mali globus prvič v karieri končal v Švicarjevi lasti že v primeru njegovega šestega mesta. Če bo Svindal drugi, zadostuje že trinajsto mesto. Če pa bo tretji ali slabši, možnosti za globus ne bo imel.

Pri nežnejšem spolu svoj prvi globus naskakuje Sofia Goggia. Teoretično ji lahko načrte prekriža tudi Tina Weirather, a bo veliko bolj nevarna Lindsey Vonn. Njen zaostanek namreč znaša 23 točk, kar pomeni, da bi Italijanka tudi ob Američankini zmagi z drugim mestom lahko odbila njen napad.

Moški

Beat Feuz (Švi) 622 Aksel Lund Svindal (Nor) 562 Thomas Dressen (Nem) 401 Dominik Paris (Ita) 366 Kjetil Jansrud (Nor) 314

Ženske

Sofia Goggia (Ita) 429 Lindsey Vonn (ZDA) 406 Tina Weirather (Lie) 358 Cornelia Hütter (Avt) 272 Mikaela Shiffrin (ZDA) 256

Mikaela Shiffrin: daleč od rekorda Tine Maze, a več kot dovolj za drugi globus. Foto: Getty Images

Superveleslalom: Norvežani ne dajo krone

Kjetil Jansrud bo še tretjič v zadnjih štirih sezonah osvojil superveleslalomski globus. Obenem bo to še sedmi zaporedni norveški globus. Zadnja tekma bo imela tako v moški konkurenci le pridih boja za drugo in tretje mesto. Drugače bo pri dekletih, kjer se drugi globus nasmiha Tini Weirather. Njeno zmagoslavje sicer še lahko ogrozi Lara Gut, a razlika med njima je tako velika, da bi Tini za globus zadostovalo tudi tretje mesto. Če bi bila Gutova druga, za globus zadostuje že Tinino sedmo mesto. Če bi bila Švicarka tretja ali četrta, pa bo napad odbit že s petnajstim mestom.

Moški:

Kjetil Jansrud (Nor) 360 Hannes Reichelt (Avt) 222 Vincent Kriechmayr (Avt) 220 Aksel Lund Svindal (Nor) 214 Max Franz (Avt) 204

Ženske:

Tina Weirather (Lie) 421 Lara Gut (Švi) 375 Anna Veith (Avt) 307 Michelle Gisin (Švi) 263 Johanna Schnarf (Ita) 259

Veleslalom: le še teoretična možnost za Tesso Worley

Odločitev o lastniku veleslalomskega globusa je padla že v Kranjski Gori, kjer je Marcel Hirscher potrdil svojo premoč. Povsem mirnega spanca pa nima Viktoria Rebensburg. Njeno vodstvo je izdatno, a ne dovolj, da bi se lahko na zadnji veleslalom podala povsem sproščeno. Obstaja le en scenarij, po katerem bi v zadnjem trenutku ostala brez lovorike. Če bi namreč Tessa Worley slavila zmago, Nemka pa bi ostala brez točk (odstop, 16. mesto ali slabše), bi v zadnjem trenutku vendarle ubranila veleslalomsko krono.

Moški:

Marcel Hirscher (Avt) 620 Henrik Kristoffersen (Nor) 495 Alexis Pinturault (Fra) 329 Manuel Feller (Avt) 283 Matts Olsson (Šve) 259

Ženske:

Viktoria Rebensburg (Nem) 582 Tessa Worley (Fra) 490 Mikaela Shiffrin (ZDA) 481 Ragnhild Mowinckel (Nor) 371 Federica Brignone (Ita) 274

Nič novega: še sedmo leto zapored - Marcel Hirscher. Foto: Getty Images

Slalom: vladarja svetovnega pokala, vladarja slaloma

Edina disciplina, v kateri sta oba dobitnika malega globusa znana že pred zadnjo tekmo, je slalom. Lastnika sta smučarja, ki sta bila na najvišji slalomski stopnički že lani, obenem pa sta tudi že lastnika velikih kristalnih globusov za sezono 2017/18. Mikaela Shiffrin ima pred zadnjo tekmo kar 225 točk naskoka pred Petro Vlhovo, ki bo branila drugo mesto v boju z Wendy Holdener in Frido Hansdotter. V moški konkurenci pa je Hirscher v Aare pripotoval s prednostjo kar 164 točk pred Henrikom Kristoffersenom. Ta pa ima po drugi strani kar 250 točk naskoka pred tretjim v slalomskem seštevku.

Moški:

Marcel Hirscher (Avt) 874 Henrik Kristoffersen (Nor) 710 Andre Myhrer (Šve) 460 Michael Matt (Avt) 388 Daniel Yule (Švi) 370

Ženske: