Ilka Štuhec stopnjuje formo

Alpske smučarke so v Cortini d’Ampezzo danes opravile še drugi smukaški trening. Po lažji poškodbi gležnja je na nove izzive pripravljena tudi Ilka Štuhec, ki je po sredinem 39. mestu tokrat trening končala na 13. mestu z majhnim zaostankom za najboljšimi, s tem pa dokazala, da je pripravljena na nove izzive.

Alpske smučarke v Cortini d’Ampezzo čaka podaljšan spored, saj bosta v petek in soboto na sporedu smuka za svetovni pokal. Konec tedna bodo smučarke sklenile z nedeljskim superveleslalomom. Na vseh treh tekmah se bo za visoka mesta potegovala tudi Ilka Štuhec, ki je uspešno pozdravila poškodbo gležnja in je pripravljena za nove izzive.

Na današnjem treningu in hkrati zadnjem preizkusu smukaške proge Olympia delle Tofane je osvojila 13. mesto z zaostankom sekunde in 52 stotink za najhitrejšo Italijanko in prvo smukačico sezone Sofio Goggio. Drugo mesto je pripadlo Američanki Isabelli Wright (+0,19), tretje pa Norvežanki Ragnhild Mowinckel (+0,49). Četrta je bila vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala Mikaela Shiffrin (+0,61). Švicarka Lara Gut-Behrami (+0,80), najhitrejša na sredinem treningu, je bila tokrat peta.

Sofia Goggia je bila na drugem treningu najhitrejša. Foto: Guliverimage

Slovenska specialistka za hitre discpline je po štirih smukih v sezoni na tretjem mestu v smukaškem seštevku. Zbrala je 192 točk, več jih imata na svojem računu le Goggia (380) in Švicarka Corinne Suter (218), ki je bila na zadnjem treningu deveta (+1,32).

V Cortini d'Ampezzo bodo v petek najprej izvedli prestavljeni ženski smuk iz St. Antona, v soboto bo nato na sporedu že vnaprej načrtovani ženski smuk, smučarke bodo konec tedna v Dolomitih sklenile še s superveleslalomom v nedeljo. Slovenska šampionka je na progi Olympia delle Tofane doslej trikrat stala na smukaških stopničkah. Prvič s tretjim mestom na smuku 28. januarja 2017, ko je dan kasneje zmagala na superveleslalomu, in nato še 18. in 19. januarja 2019, ko je bila najprej druga ter zatem tretja.

