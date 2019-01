Ilka Štuhec in nove stopničke

Dan pa odličnem drugem mestu v smuku se je Ilka Štuhec še drugič spopadla s strmino v Cortini D'Ampezzo. Po prihodu v cilj današnjega smuka je prismučala na tretje mesto in bo očitno tudi ostala na tretjem mestu. Smuk sicer še poteka, vendar so vse najboljše smukačice že na cilju.

Ilka Šthuec je po "ogrevanju" v Kanadi in Švici, kjer je bila šesta, deseta in dvakrat 14., zdaj vknjižila kar štiri zaporedne uvrstitve med najboljšo trojico. V Cortini, kjer so pred tem na stopničkah stali tudi Boris Strel, Tina Maze, Alenka Dovžan, Špela Pretnar in Mojca Suhadolc, je po petkovem drugem, danes osvojil odlično tretje mesto. Vožnja ji sicer ni brezhibno uspela, a je kljub temu povsem pri vrhu.

