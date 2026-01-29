Ilka Štuhec

- rojena: 26. oktobra 1990

- kraj bivanja: Maribor

- višina: 172 cm

- klub: Branik Maribor

- trener: Denis Šteharnik

- discipline na ZOI: smuk, superveleslalom, ekipna kombinacija



- največji uspehi:

- OI:

10. mesto, Soči 2014, smuk

- SP:

1. mesto, Are, 2019, smuk

1. mesto, St. Moritz 2017, smuk

- svetovni pokal:

- skupno, razvrstitev v pokalu:

2. mesto, skupni seštevek svetovnega pokala 2016/17

mali kristalni globus za prvo mesto v alpski kombinaciji (2017)

mali kristalni globus za prvo mesto v smuku (2017)

- posamično:

1. mesto, Grandvalira Soldeu 2023, smuk

1. mesto, Cortina d'Ampezzo 2023, smuk

1. mesto, Val Gardena 2018, superveleslalom

1. mesto, Val Gardena 2018, smuk

1. mesto, Aspen 2017, smuk

1. mesto, Crans Montana 2017, superveleslalom

1. mesto, Cortina d'Ampezzo 2017, superveleslalom

1. mesto, Val d'Isere 2016, smuk

1. mesto, Val d'Isere 2016, alpska kombinacija

1. mesto, Lake Louise 2016, smuk

2. mesto, Saalbach 2024, smuk

2. mesto, Cortina d'Ampezzo 2023, smuk

2. mesto, St. Mortiz 2022, smuk

2. mesto, Cortina d'Ampezzo 2019, smuk

2. mesto, Aspen 2017, superveleslalom

2. mesto, Crans Montana 2017, alpska kombinacija

3. mesto, Cortina d'Ampezzo 2019, smuk

3. mesto, Jeongseon 2017, superveleslalom

3. mesto, Jeongseon 2017, smuk

3. mesto, Crans Montana 2017, alpska kombinacija

3. mesto, Cortina d'Ampezzo 2017, smuk

- izida sezone v svetovnem pokalu: 4. mesto smuk Val d'Isere (2025), 7. mesto superveleslalom Val d'Isere (2025)

- prisotnost na Instagramu: @ilkastuhec

- športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: prva zmaga

- zadnja knjiga ali film: knjiga Love can heal anything; film Gospodar prstanov, Kraljeva vrnitev

- hobiji: Ples, kuhanje

- moto/navdihujoč citat: "Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel. Kdor najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi." (Rok Petrovič)

Vir: STA