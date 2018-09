Ilka se je umaknila, njen someščan pa je zmagal

Povratnica po poškodbi Ilka Štuhec, ki se s svojim štabom mudi na pripravah v Čilu, je nekoliko odložila tekmovalno vrnitev. V njenem taboru so namreč sprva načrtovali, da bi ob robu treningov nastopila na kakšni tekmi južnoameriškega pokala. V La Parvi je sicer bila na štartni listi uradnega treninga, a se nato preizkusa proge in tekmovalne preizkušnje v skromni konkurenci ni udeležila.

Zato pa se je po točke južnoameriškega pokala in predvsem ugodnejše točke FIS podal večji del moške ekipe. Vlogo pravega specialista za tamkajšnje tekme je upravičil Klemen Kosi. Mariborčan je namreč dobil eno od dveh smukaških preizkušenj na ledeni in nemirni podlagi, ki je bila po tej plati primerljiva s tekmami višje ravni, a po konfiguraciji in dolžini manj zahtevna. Na stopničkah sta se mu pridružila še Nemca Dominik Schwaiger in Josef Ferstl. Boštjan Kline, ki bi krvavo potreboval še boljši rezultat, je bil četrti, Miha Hrobat 14., Tilen Debelak 24., Nejc Naraločnik pa 30.

Na prvem smuku je bil najboljši Schwaiger, sledila pa sta mu Francoz Blaise Giezendanner in Ljubljančan v srbskem dresu Marko Vukičević. Hrobat je bil 7., Kosi dve mesti za njim, Kline 11., Naraločnik 20., Debelak pa 25.

Glavni trener ekipe za hitri disciplini Peter Pen, ki tokrat v ogenj ni poslal Martina Čatra, je po preizkušnjah dejal, da sta Hrobat in Kosi s svojima izvedbama izkoristila vsak po eno priložnost, medtem ko Kline v svojem znanem slogu napreduje s postopnimi koraki.