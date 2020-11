Goran Janus se spopada z drugačnimi izzivi

Konec meseca se bo začela sezona nordijskih kombinatorcev, a slovenska reprezentanca na Finsko ne bo odpotovala, izpostavlja glavni trener Gorazd Janus. Razlog je finančne narave, ker so izgubili kvoto in morajo vse stroške nositi sami. Zato pa upa, da bodo njegovi varovanci naredili napredek v zimi, ki prihaja.

Nordijska reprezentanca se v pretekli sezoni ni proslavila, v novi pa se veliko pričakuje od Vida Vrhovnika, ki je najboljši slovenski predstavnik v tem zimskem športu. A tudi on ne bo odpotoval na uvod sezone v Ruko na Finskem.

"Zimski del sezone bomo začeli v Ramsauu. Tja bosta odpotovala Vid in Rok. Zato pa ne gremo v Kussamo in Lillehammer, ker je precej drago. Finančni stroški so šli v nebo. Kvote smo izgubili. Vse moramo plačati sami in to je preveč stroškov. Sezona je lahko dolga. Za kvoto smo izvedeli prejšnji teden. Covid-19 je vplival veliko. Nastopimo lahko z dvema tekmovalcema. Enostavno je treba plačati, kar je pa za nas pretežko," je razložil tvorec zlate dobe slovenskih skakalcev Goran Janus, ki je zdaj vpet v delo nordijske kombinacije, zaradi finančnega primanjkljaja pa se mora spopadati še z drugačnimi izzivi.

Veliko prilagajanja

V slovenski reprezentanci se največ pričakuje od Vida Vrhovnika. Foto: Vid Ponikvar V tem mesecu imajo v reprezentanci v načrtu več treningov smučarskega teka, da bodo lažje vstopili v sezono. Morda se sredi decembra odpravijo na tekme celinskega pokala v ZDA, kjer bodo lovili kvote. "Če bodo razmere dovoljevale, bo odpotovala ekipa štirih (Vid Vrhovnik, Rok Jelen, Ožbej Jelen in Gašper Brecl, op. a.)," pravi Janus in dodaja glede opravljenih poletnih treningov: "Vemo, kakšno poletje je za nami. Treninge smo načrtovali drugače. Večji del reprezentance je s štajerskega konca. Veliko prilagajanja je bilo. Kljub temu smo izpeljali kompleten program. Fantje so bili pridni, naredili veliko skokov, tudi teka. Tekem pa nismo imeli. Tudi alpski pokal v oktobru je bil odpovedan, ker so bili mlajši v izolaciji."

S prihodom zime pa Janusa zanimajo le točke svetovnega pokala, glavni cilj je svetovno prvenstvo v Oberstdorfu, kjer bi rad nastopil z ekipo.

"S pripravami sem zadovoljen. Naredil sem, kar sem moral. Zdaj bomo videli, kako bomo sezono startali. Poleti ni bilo tekem, da bi se lahko primerjali s tujci," pa so bile besede mladinskega svetovnega prvaka Vrhovnika.