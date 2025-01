Italijanski smučarski skakalec Giovanni Bresadola, ki je marca na Letalnici bratov Gorišek grdo padel in si težje poškodoval koleno, je pripravljen za vrnitev v svetovni pokal. Konec tedna bo nastopil v Zakopanah. Uspešno se je na tekmovanje vrnil še en planiški nesrečnik, Finec Eetu Nousianen je na državnem prvenstvu osvojil bron.

Sobotna ekipna tekma lanskega marca v Planici ni ostala v lepem spominu Giovannija Bresadole. Italijan, za katerim je bila najboljša rezultatska sezona, je poletel do 226 metrov, nato pa padel in obležal v izteku. Takoj se je prijel za koleno, nadaljnji pregledi pa so pokazali, da si je poškodoval križno vez.

Sledila sta operativni poseg in daljše okrevanje, slabih deset mesecev pozneje pa je 23-letnik pripravljen na vrnitev v tekmovalni ritem. Najvišjo raven, svetovni pokal, bo znova okusil konec tedna na Poljskem, kjer bosta v Zakopanah v soboto najprej ekipna tekma, v nedeljo pa še individualna preizkušnja.

Eetu Nousianen je slabih devet mesecev po operaciji tekmoval na finskem prvenstvu in osvojil bron. Foto: Guliverimage

Že prvi dan planiških poletov pa si je marca koleno poškodoval finski skakalec Eetu Nousianen, ki se je na skakalnice uspešno vrnil konec lanskega leta, pred dnevi pa na državnem prvenstvu skočil do bronastega odličja.

"Odlično je bilo spet tekmovati. Naslednji teden bo minilo devet mesecev od operacije, tako da je že samo tekmovanje zahtevno, biti na stopničkah finskega prvenstva pa je češnja na vrhu. Nadaljnji načrti so jasni, trening se nadaljuje," je na družbenem omrežju zapisal Finec.