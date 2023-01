Generalni sekretar FIS svoje besede obžaluje: Bila je napaka

Michel Vion je septembra lani na Forumu Nordicum v Kranjski Gori govoril o morebitni decembrski vrnitvi Rusov na mednarodna tekmovanja. Zdaj je dal vedeti, da bo celotna sezona potekala brez njihove prisotnosti.

"Reintegracija je lahko hitra," so bile njegove besede v Sloveniji. V izjavah za nemški dnevnik Bild je šel še dlje in trdil, da bi bila takšna vrnitev mogoča že decembra.

Na koncu se ni zgodilo nič. Ruski in tudi beloruski športniki še vedno nimajo pravice nastopati na mednarodnih tekmovanjih, ki jih koordinira Mednarodna smučarska zveza. Zadovoljiti se morajo z nacionalnimi tekmovanji ali omejenimi mednarodnimi.

Danes Michel Vion govori v povsem drugačnem tonu. "Rekel sem nekaj, česar ne bi smel. To je bila moja napaka, žal mi je," je dejal za norveško spletno stran Nettavisen.

Vion je potrdil, da se status ruskih in beloruskih športnikov ne bo spremenil do konca tekoče zimske sezone: "FIS se je odločil, da še naprej izključuje ruske in beloruske športnike ter trenerje. To je popolnoma jasno in velja vso zimo, ne glede na okoliščine. Odločno nasprotujemo stanju v Ukrajini, ki žal še ni rešeno. Ne vem, kaj bo storil MOK (Mednarodni olimpijski komite, op. a.), a tudi če se bo vojna jutri končala, smo se odločili, da bodo Rusi in Belorusi izključeni za celotno sezono."