Fis prižgala zeleno luč, alpski smučarji gredo na Japonsko

Alpski smučarji bodo 21. in 22. februarja tekmovali za točke svetovnega pokala na Japonskem.

Kitajski organizatorji so bili zaradi epidemije koronavirusa primorani odpovedati tekmi moškega svetovnega pokala v alpskem smučanju v Yanqingu (15. - 16. februar). Na sporedu pa ostaja drugo azijsko prizorišče, japonsko smučarsko središče Naeba, kjer bosta tekmi v tehničnih disciplinah, je danes potrdila Mednarodna smučarska zveze Fis.

Na Japonskem se bodo alpski smučarji v veleslalomu in slalomu pomerili 22. in 23. februarja. Prihajajoči konec tedna bosta v Chamonixu slalom in paralelni veleslalom, prihodnji teden pa bodo tekmi hitrih disciplin, ki bi morali biti na Kitajskem, nadomestili v Saalbach-Hinterglemmu.

Alpski smučarji se bodo potem preselili na Japonsko, zatem pa sledi vrnitev v Avstrijo, kjer bodo tri tekme v Hinterstoderju.