Filip Flisar se je znova ustavil v četrtfinalu

Slovenski smučar prostega sloga Filip Flisar se je na tekmi svetovnega pokala v smučarskem krosu v San Candidu prebil do četrtfinala, nato pa izpadel. Na koncu je zasedel 12. mesto, kar je njegov najboljši rezultat v sezoni. Zmagal je Švicar Joos Berry pred Francozom Bastienom Midolom in rojakom Jonasom Lenherrjem.

Po sobotni odpovedi (obveljali so rezultati kvalifikacijah, Flisar je bil 32.) so v nedeljo le opravili tekmo, na kateri je nastopilo le 32 najboljših tekmovalcev v svetovnem pokalu. Flisar je bil v osmini finala uspešen, po tretjem mestu na startu je na koncu prehitel Nemca Ferdinanda Dorscha in se uvrstil v četrtfinale. V njem je startal še slabše kot v svoji prvi preizkušnji, s četrtega mesta je na progi sicer napredoval na tretje, Reeca Howdna in Švicarja Lenherrja pa mu ni uspelo prehiteti, tako da se je moral zadovoljiti z 12. mestom.

Pri ženskah je zmagala Švicarka Fanny Smith pred Kanadčanko Marielle Thompson in Nemko Danielo Maier.

Naslednja tekma svetovnega pokala bo 17. januarja v kanadski Nakiski.

Izidi, moški: 1. Joos Berry (Švi)

2. Bastien Midol (Fra)

3. Jonas Lenherr (Švi)

4. Francois Place (Fra)

5. Reece Howden (Kan)

6. Florian Wilmsmann (Nem)

7. Jean Frederic Chapuis (Fra)

8. Kristofor Mahler (Kan)

...

12. Filip Flisar (Slo) Vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Kevin Drury (Kan) 396

2. Kristofor Mahler (Kan) 302

3. Bastien Midol (Fra) 248

4. Ryan Regez (Švi) 239

5. Florian Wilmsmann (Nem) 220

6. Joos Berry (Švi) 208

...

21. Filip Flisar (Slo) 72 Izidi, ženske: 1. Fanny Smith (Švi)

2. Marielle Thompson (Kan)

3. Daniela Maier (Nem)

4. Sandra Naeslund (Šve)

5. Courtney Hoffos (Kan)

6. Brittany Phelan (Kan) Vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Sandra Naeslund (Šve) 450

2. Fanny Smith (Švi) 411

3. Marielle Thompson (Kan) 404

4. Courtney Hoffos (Kan) 275

5. Marielle Berger Sabbatel (Fra) 251

