Federica Brignone globuse prejela po pošti

Brignonejeva je v pogovoru za ameriško tiskovno agencijo AP danes potrdila, da ima globuse končno v rokah. "Velikega in dva mala kristalna globusa so mi pripeljali s tovornjakom, ogromen paket pa so zaradi prepovedi približevanja pustili kar pred hišo mojih staršev. Moja hiša je namreč malce težje dostopna, saj živim še nekoliko višje od staršev. Brat mi je poslal fotografijo paketa ter se pošalil, ali so ti moji, sem jih jaz naročila," je dejala.

"Ko sem odprla sveženj, sem zavriskala," je zapoznelo veselje ob prejemu lovorik opisala italijanska šampionka.

Najuspešnejša smučarka to zimo živi v severozahodnem delu Italije v dolini Aoste v bližini meje s Francijo, na gorskem območju, kamor poštarji ne zahajajo.

Alpske smučarke so zaradi pandemije ostale brez zadnjih tekem sezone, ki so bile na sporedu marca. Odpovedane so bile tako preizkušnje v Areju na Švedskem, kot finale sezone v Cortini d'Ampezzo v Italiji, kjer bi zmagovalca sezone v skupnih seštevkih alpskih smučark in smučarjev ter zmagovalci sezone po posameznih disciplinah prejeli svoje zaslužene velika in male kristalne globuse.

Veliki kristalni in dva mala kristalna globusa

Posebna pošiljka je vključevala veliki kristalni globus, težak kar devet kilogramov, ter dva mala, veleslalomskega in kombinacijskega. Vsi so postali njena trajna last.

Brignonejeva je postala prva Italijanka z osvojenim velikim kristalnim globusom v zgodovini svetovnega pokala alpskih smučark in prva smučarka z Apeninskega polotoka z osvojenim skupnim seštevkom po Albertu Tombi (1994/95).

Kot je še dejala, komaj pričakuje dan, ko bo lahko uradno proslavila uspeh z drugimi reprezentanti, trenerji in navijači in ko bo lahko slišala italijansko himno njej v čast. Brignonejeva že zdaj napoveduje veliko praznovanje v svoji domači vasi La Salle, ko bo konec ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

Po prihodu s Švedske, ko je bilo že povsem jasno, da je sezone zaradi pandemije konec, je doma praznovala skromno z družinsko večerjo. Njen mlajši brat Davide je tudi njen trener, njena mati Ninna Maria Rosa Quario pa je bila tudi sama vrhunska smučarka v svetovnem pokalu, v letih 1979 do 1983 je zmagala na štirih tekmah.

"Jaz in moja družina smo strastni glede smučanja in športa. Če vidim ta pokal v svojih in njihovih rokah, je to za nas že praznovanje," je dejala.