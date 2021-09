Enzo Smrekar napovedal, da se bo potegoval za nov mandat na čelu SZS

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ravnokar potekajo srečanja z vsemi panogami in se skupaj pogovarjamo o tem, kaj bi morale biti prioritete v naslednjem štiriletnem obdobju. Tisto, kar razveseljuje, je, da je za nami sanacijsko obdobje. Z letošnjo sezono smo praktično prišli na ničlo z dolgovi, poslujemo pozitivno in vse to skupaj je dobra osnova za naslednje obdobje pred nami, ki ga bomo raje kot sanacijsko poimenovali razvojno. Pred nami je eno pomembno obdobje, ki bi moralo biti razvojno obdobje," je v izjavi za STA dejal predsednik krovne nacionalne organizacije za zimske športe.

Predsednik SZS je odgovoril pritrdilno na vprašanje, ali se je odločil, da se bo potegoval za še en štiriletni mandat na položaju. "Sem se odločil. Nenazadnje sem zato kandidiral in bil izvoljen v predsedstvo Mednarodne smučarske zveze Fis, predsedujem tudi organizacijskemu komiteju za svetovno prvenstvo Planica 2023. Veliko teh aktivnosti je v teku in bi bilo popolnoma neodgovorno to pozicijo zapustiti. Kot sem večkrat rekel, je moja prioriteta, da SZS dobro, vedno bolje posluje in seveda dosega temu ustrezno dobre športne rezultate," je svojo odločitev o novi kandidaturi podkrepil Smrekar.

Eden od vrhuncev bodo zimske olimpijske igre v Pekingu

Izvršilni odbor SZS je na današnji seji potrdil dnevni red in sklic redne letne skupščine, ki bo potekala 29. septembra v prostorih zveze na Podutiški 146 v Ljubljani. Na skupščini bodo obravnavali in potrjevali poročila panog za minulo sezono 2020/21, potrjevali smernice za sezono 2021/22, katere eden od vrhuncev bodo zimske olimpijske igre v Pekingu februarja prihodnje leto, potrjevali poročila organizacijskih odborov za izvedbo tekmovanj za sezono 2020/21 Planica, Pokljuka, Rogla, Zlata Lisica Maribor, Pokal Vitranc Kranjska Gora in Ljubno.

Janez Kocijančič bo posthumno imenovan za častnega predsednika Smučarske zveze Slovenije. Foto: Vid Ponikvar

Posthumno bodo Janeza Kocijančiča imenovali za častnega predsednika Smučarske zveze Slovenije.

Na skupščini bodo dokončno potrdili tudi revidirano letno poročilo za poslovno leto 2020, ki je bilo v znamenju pandemije novega koronavirusa. Na finančne izkaze pooblaščeni revizor ni imel pripomb, kar Smrekarja utrjuje v prepričanju, da so na zvezi "dokazali, da znajo delati tudi v kriznih situacijah".

Odstop Ljuba Jasniča

IO SZS se je tudi formalno seznanil z odstopom Ljuba Jasniča s položaja predsednika zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo. Jasnič se je za odstop odločil iz etičnih razlogov, ker je bil izvoljen za predsednika Demokratične stranke upokojencev.

Funkcijo predsednika zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo bo začasno do izvolitve novega predsednika na rednih volitvah prihodnjega januarja kot vršilec dolžnosti opravljal nekdanji vidni gospodarstvenik Borut Meh.

Velenjčan, ki je zapolnil tudi Jasničevo mesto v IO, je danes priznal, da "naloga ne bo enostavna in da Ljuba ne bo enostavno nadomestiti". Vendar pa, kot je dejal, ni povsem nov v svetu skokov, pred 21 leti je že predsedoval zboru za skoke in nordijsko kombinacijo.

Ljubo Jasnič je odstopil s položaja predsednika zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo. Foto: Jure Makovec/STA

Ustanovljena komisija SZS

Člani IO so na Smrekarjev predlog ustanovili komisijo SZS, ki bo ugotavljala objektivno odgovornost vodilnih mož na zvezi, da ima smučarska zveza zaradi ugotovljenih napak in nepravilnosti pri projektu izgradnje športnega biatlonskega centra na Pokljuki precejšnje negativne finančne posledice, ki se merijo v 100.000 evrih.

V tej komisiji bodo podpredsednik zveze Luka Steiner, Benjamin Zagorc kot predsednik nadzornega odbora, Blaž Repinc kot predstavnik panoge za biatlon, vodja centra Pokljuka Borut Farčnik ter direktor SZS Uroš Zupan.

Člani IO SZS so na predlog predsednika Smrekarja sprejeli odklonilno stališče do vladnega predloga novele o igrah na srečo. Vlada želi omogočiti dodelitev koncesij za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo in za prirejanje posebnih iger na srečo na podlagi javnega razpisa, kar pa bo po mnenju SZS ogrozilo stabilnost koncesijske dajatve Športne loterije kot glavnega vira financiranje Fundacije za šport.

Po mnenju članov IO SZS bo zakonska novela, če bo sprejeta, imela številne negativne posledice za zvezo in slovenski šport, zato politične akterje pozivajo, da predlagano novelo umaknejo oziroma ne sprejmejo.

