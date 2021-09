Se v skokih obeta revolucionarna novost? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljsko podjetje Archigeum je predstavilo animacijo prototipa vetrovnega tunela, ki naj bi bil v načrtu za skakalnico v Zakopanah. In po njihovem mnenju naj bi bila to revolucija v smučarskih skokih.

Glavni cilj predora je zavarovati zaletno smučino, s čimer bi povečali varnost tekmovanja z zmanjšanjem tveganj, povezanih z vremenskimi vplivi, kot sta dež in moker sneg. Tunel naj bi bil zasnovan tako, da bi bil zložljiv in ne bi motil trajnostne podobe hriba.

"Predor, ki smo ga zasnovali, je inovativna, aerodinamična inštalacija s pametnim krmilnim sistemom. Posvetovali smo se s številnimi znanstvenimi organi, vključno z Mednarodno smučarsko zvezo FIS, in zatrjujemo, da bo montaža varna," sporočajo iz podjetja in hkrati dodajajo, da revolucionarno novost podpira tudi nekdanji svetovni rekord v poletih Johan Remen Evensen, pozitivno naravnanost pa sta pokazala še legenda poljskih skokov Adam Malysz in nekdanji direktor smučarskih skokov Walter Hofer.

"Naslednja poteza, ki je povezana s tunelom, je zasnova novih skakalnic, o čemer se bomo posvetovali z Mednarodno smučarsko zvezo. Tehnologija mora iti z roko v roki s športom. Svet znanosti in arhitektura sta zagotovilo za športno kakovost na še višji ravni," je dejal Przemysław Gawęda, ki je skupaj z Marcin Sajdak nedavno zasnoval kompleks petih skakalnic v Zakopanah, ki so ga odprli julija letos.