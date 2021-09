Jakovu Faku oba državna naslova

Pokljuka je konec tedna gostila tekmi državnega prvenstva v poletnem biatlonu. V moški konkurenci je naslova na 10 in 14 km osvojil najboljši slovenski reprezentant zadnjih let Jakov Fak (ŠD Pokljuka). V ženski sta prvakinji postali mlada Bohinjka Lena Repinc in Polona Klemenčič iz kranjskega Triglava.

V moški konkurenci je na zmagovalnem odru v enakem vrstnem redu oba dni stala ista trojica. Na 10-kilometrski tekmi je Jakov Fak po 100-odstotnem streljanju za minuto ugnal Miho Dovžana (Gorje), ki je v kazenski krog zavil enkrat. Še štiri sekunde več je zaostal Rok Tršan (Logatec), ki je bil prav tako enkrat nenatančen na strelišču.

Na 14-kilometrski razdalji so morali tekmovalci na strelišče štirikrat in roke so se zatresle tudi Faku, ki si je pustil nepokrite štiri tarče in dal priložnost tekmecem. A Dovžan je bil nenatančen dvakrat, Tršan pa trikrat in z zaostankom 27 oz. 44 sekund sta bila vnovič drugi in tretji.

V ženski konkurenci je nadarjena Lena Repinc prepričljivo dobila 6-kilometrsko tekmo. V kazenski krog je morala dvakrat, a si je prva favoritinja Polona Klemenčič iz kranjskega Triglava privoščila štiri strelske napake, tretje mesto pa je osvojila še ena mlada Bohinjka Kaja Marič.

Na daljši 10-kilometrski tekmi je Klemenčičeva slavila pred Repinčevo in sestro Živo Klemenčič.