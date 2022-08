Ema Volavšek v Oberstdorfu le za nepremagljivo Norvežanko

Druga preizkušnja letošnje poletne velike nagrade je bila za nordijske kombinatorke zelo razvlečena, saj so s skakalnim delom opravile že dopoldne, s tekaškim pa šele pod žarometi. Na srednji napravi v Oberstdorfu se je v konkurenco vrnila Norvežanka Gyda Westvold Hansen, ki je lani dobila vse tekme poletne velike nagrade in svetovnega pokala, le na eni ni prišla do cilja.

Tudi tokrat je bila že po skokih razred zase s 105 metri. Druga je bila domačinka Nathalie Armbruster z 99,5 metri in 45 sekundami zaostanka, tretja pa zmagovalka Oberwiesenthala, Ema Volavšek z 98 metri in 46 sekundami zaostanka. Odlična peta je bila tudi Silva Verbič s 93,5 metri in minuto in 9 sekundami zaostanka.

Na tekaški progi malo popustila

Na petkilometrski progi je Volavškova takoj prehitela Armbrusterjevo in je na prvem vmesnem času na 1,8 km zaostanek za vodilno Norvežanko celo zmanjšala na vsega 33,1 sekund, Verbičeva je bila peta z minuto zaostanka za rojakinjo. Na 3,5 km je Volavškova zaostajala 34,6 sekund, tretja Armbrusterjeva pa že 46,9 sekund, Verbičeva na sedmem mestu pa 2 minuti in 11 sekund.

Naša tekmovalka je nato malce popustila in na koncu v cilj prišla z 58,4 sekundami zaostanka za Westvold Hansnovo, ki je vpisala sedmo zmago na tekmah poletne velike nagrade, tretja Armbrusterjeva je zaostala minuto in 12 sekund, odlična pa je bila na koncu tudi Verbičeva, ki je z 2 minutama in 53 sekundami zaostanka končala na 10. mestu, kar je izenačitev njene najboljše uvrstitve med elito.

V skupnem seštevku ima Volavškova 50 točk prednosti pred danes četrto Finko Minjo Korhonen, tretja je Armbrusterjeva s 60 točkami zaostanka, četrta pa Westvold Hansnova z 80 točkami zaostanka, Verbičeva je enajsta.

"S tekmo sem zelo zadovoljna. Skok je bil zelo dober, tudi tek je bil dober. Gyda za enkrat še ni premagana, se pa že zelo veselim konca tedna v Tschaggunsu, kjer se bom potrudila po najboljših močeh," z juga Nemčije sporoča Volavškova.

Druge točke za Gašperja Brecla

Kombinatorci so skakali na veliki skakalnici pod žarometi in tekli po preizkušnji kombinatork. Po skokih je bil najboljši Japonec Rjota Jamamoto s 133,5 metri, zelo visoko je bil na 19. mestu Gašper Brecl s 121 metri in 2:47 minutama zaostanka, Matic Garbajs je bil 51. s 105,5 metri in 4:32 minutami zaostanka, Erazem Stanonik pa 56. s 103 metri in 5:17 minutami zaostanka za Japoncem, sproočajo iz Smučarske zveze Slovenije.

Z 10,5 km progo je najhitreje opravil Avstrijec Franz-Josef Rehrl, sicer drugi po skokih, Brecl je druge točke v tej sezoni ujel na 27. mestu, Garbajs in Stanonik pa sta bila ujeta še pred prihodom v cilj.

Karavana se bo preselila v avstrijski Tschagguns, kjer bosta konec tedna na sporedu finalni tekmi letošnje sezone poletne velike nagrade.