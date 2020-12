Ema Volavšek 16. na zgodovinski prvi tekmi kombinatork v svetovnem pokalu

Volavškova, članica Ilirije, je bila s 87 metri in 107,7 točke 16. že po skokih, kjer si je najboljše izhodišče pred tekom pripravila Norvežanka Gyda Westvold Hansen. Ta je skočila 94,5 m, pol metra več od uradnega ženskega rekorda skakalnice.

And here it is, the historic photo! @geraghtymoats wins the FIS Nordic Combined Women's World Cup premiere, #GydaWestvoldHansen takes rank 2 and #AnjuNakamura finishes third! Hats off to these women! #fisnoco #nordiccombined #nocogirls pic.twitter.com/3ACG9gNlED — FIS Nordic Combined (@fisnoco) December 18, 2020

Verbičeva, članica kranjskega Triglava, je skočila 81 m in je s 23. mesta tek začela minuto in 49 sekund za Westvold Hansnovo, minuto in 12 sekund za Norvežanko pa se je na pet kilometrov podala Volavškova.

S tekmo je po dveh krogih teka najhitreje opravila Američanka Tara Gerathy-Moats. Bila je šesta po skokih, a je v cilju za sekundo in pol ugnala Westvold Hansnovo. Tretja je bila Japonka Anju Nakamura, ki je obdržala tretje mesto po skakalnem delu in je na koncu za zmagovalko zaostala 13 sekund.

Volavškova je v teku sicer dosegla 14. izid, a je bilo to dovolj le za to, da je obdržala skupno 16. mesto z dvema minutama in 24,5 sekunde zaostanka. Verbičeva je imela 28. čas teka, mesto višje pa je bila v skupnem seštevku (+ 4:08,8).

To je bila zaenkrat edina tekma sezone v koledarju svetovnega pokala kombinatork. Nastop v Lillehammerju na Norveške v začetku decembra je bil odpovedan, prav tako tretja tekma v začetku januarja v Estoniji. Mednarodna smučarska zveza še ni sporočila morebitnih nadomestnih prizorišč.

Potihoma pričakovali uvrstitev v deseterico

"S skokom sem kar zadovoljna, v teku pa mi ni šlo preveč dobro. Sem pa res vesela, da je bila tekma izvedena in da sva se je s Silvo lahko udeležili. Posebnih pričakovanj pred tekmo nisem imela. To je prva tekma v sezoni, ne veš kako so se pripravljale druge, kako dobre so in sem zelo težko kaj pričakovala," je povedala Volavškova. Verbičeva pa je svoj nastop ocenila takole: "Glede na trenutno formo sem v bistvu prikazala zelo veliko. Na skakalnici imam zadnje čase kar precej težav, na tekmi pa sem izvlekla kar najboljši skok. Tekaško pa je bilo tudi kar zelo solidno."

Ema Volavšek in Silva Verbič. Foto: SloSki ​​​​​​​

Naši kombinatorki, ki sta se takoj po tekmi odpravili proti Seefeldu na tekme alpskega pokala, kjer se jima bo pridružila še Špela Mastnak. Spremlja ju trener Rok Mandl: "Pri Emi smo potihoma pričakovali uvrstitev med prvih deset, kar bi bil super rezultat. Škoda doskoka in nekoliko slabših ocen, kar je pomenilo izgubo 20 sekund. Ema je morala loviti, tekmo je začela hitro, na koncu pa je nekoliko zmanjkalo. Silva ima za seboj težavno obdobje na skakalnici in je danes prikazala soliden nastop, vsekakor pa obe punci lahko posežeta višje."

