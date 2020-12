Na zgodovinski tekmi tudi Slovenki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ema Volavšek in Silva Verbič bosta sodelovali na premierni tekmi svetovnega pokala za nordijske kombinatorke. Foto: SloSki

V petek bo avstrijski Ramsau prizorišče zgodovinske, prve ženske tekme svetovnega pokala v nordijski kombinaciji. Del zgodovine bosta tudi dve slovenski tekmovalki, in sicer Ema Volavšek in Silva Verbič.

Mednarodna smučarska zveza je v koledar tekmovanj za letošnjo sezono prvič predvidela ženske tekme svetovnega pokala v nordijski kombinaciji, kar hkrati pomeni tudi odskočno desko za prvi nastop nordijskih kombinatork na svetovnih prvenstvih že v Oberstdorfu 2021.

Letošnji koledar svetovnega pokala je predvideval štiri tekme, dve v začetku decembra v Lillehammerju in dve v začetku januarja v Ötepääju, a so bile vse tekme odpovedane. Eno od estonskih tekem je prevzel avstrijski Ramsau, ki ima eno izmed najdaljših tradicij tekmovanj v nordijski kombinaciji, kaj se bo zgodilo s preostalimi tekmami, še ni znano.

Nekdanji skakalec Rok Mandl je glavni trener. Foto: Vid Ponikvar Lahko se zgodi, da bo na sporedu le tekma v Ramsauu, kamor je danes odpotovala tudi slovenska ekipa na čelu s trenerjem Rokom Mandlom.

"Težko rečem, kaj sploh pričakovati od te tekme, saj nismo imeli nobenih tekem, res ne vem, kam sodimo. Za Emo pričakujemo, da bi znala svojo nalogo opraviti dobro, saj je tako skakalno kot tekaško na višji ravni, kot je bila lani. Silva ima nekaj več težav na skakalnici, tekaško pa je napredovala. Težko rečem, kam spadata, saj nismo imeli stikov s konkurenco, niti ne vem, koliko tekmovalk bo na startu. Vesel pa sem, ker smo lahko trenirali normalno," je povedal Mandl, ki bo z dekleti nato takoj odpotoval naprej na tekmi alpskega pokala v Seefeldu, kjer se bo ekipi pridružila še Špela Mastnak.

Za kombinatorkami tri sezone celinskega pokala

Nordijske kombinatorke imajo za seboj sicer tri sezone tekem celinskega pokala, letos so preizkušnje v Park Cityju odpadle, predvidene pa so že januarja v Eisenerzu, februarja v Reni in po svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu še v marca v Nižnjem Tagilu.

Pod najboljšo slovensko uvrstitev na tekmah celinskega pokala je podpisana Volavškova, ki je bila lani januarja v Ötepääju šesta, Verbičeva je bila le dan kasneje deveta. Šesto mesto je tudi najboljša slovenska uvrstitev na tekmah poletne velike nagrade, Volavškovi je ta dosežek uspel lani avgusta v Klingenthalu.

