Dvakratni zmagovalec novoletne turneje se vrača

gregor schlierenzauer in peterica se pridružita v innsbrucku

Po Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu se skakalna karavana seli v Innsbruck, kjer bodo že v soboto ob 13.30 na sporedu kvalifikacije za nedeljsko tekmo. Avstrijci bodo lahko unovčili nacionalno kvoto in nastopili z dodatnimi šestimi močmi. S tem se v reprezentanco vrača tudi dvakratni zmagovalec novoletne turneje (sezoni 2011/12, 2012/13) Gregor Schlierenzauer, nastopili pa bodo tudi Manuel Fettner, Timon-Pascal Kahofer, Clemens Leitner, Stefan Rainer in Maximilian Steiner.

Najboljši Avstrijec v skupnem seštevku turneje po polovici je na šestem mestu Philipp Aschenwald, ki za vodilnim Halvorjem Egnerjem Granerudom zaostaja 24,3 točke. Daniel Huber je 11., Jan Hoerl 13., Stefan Kraft 14., Thomas Lackner 18., Markus Schiffner 38., Michael Hayboeck pa 42.

Tudi slovenska ekipa bo po napovedih trenerja Roberta Hrgota doživela spremembo. Tilen Bartol bo zagotovo skakal na zadnji postaji turneje v Bischofshofnu.

Innsbruck Sobota, 2. januar

13.30 kvalifikacije Nedelja, 3. januar

13.30 tekma

Skupni vrstni red novoletne turneje (po 4 od 8 skokov): 1. Halvor Egner Granerud 555 točk

2. Karl Geiger 551

3. Kamil Stoch 548,3

4. Dawid Kubacki 546,4

5. Markus Eisenbichler 531,5

6. Philipp Aschenwald 530,7

7. Andrzej Stekala 527

8. Rjoju Kobajaši 522,4

9. Anže Lanišek 520,8

10. Piotr Zyla 517,1

...

12. Peter Prevc 510,5

...

17. Cene Prevc 483,3

...

25. Žiga Jelar 373,5

26. Domen Prevc 373,4

...

43. Bor Pavlovčič 214,5

...





