Dva kandidata za izvedbo prvih iger Fis

Krovna mednarodna zveza za smučanje in deskanje (Fis) je danes sporočila, da sta se za izvedbo prvih iger Fis, ki bodo leta 2028, prijavila dva kandidata. To sta švicarska kraja St. Moritz in Engadine ter norveški dvojec mest Lillehammer/Hafjell.