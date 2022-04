Slokarjevi še tretji naslov, v moški konkurenci slavil Ažnoh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zadnjem dejanju državnega prvenstva v alpskem smučanju za to sezono na Peci sta prvaka v kombinaciji postala Andreja Slokar, ki je na najvišjo stopničko stopila še tretjič v treh dneh, in Rok Ažnoh, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.