Damjan slovenski junak kvalifikacij, Domen Prevc z daljavo dneva

Kvalifikacije, Kulm

Skakalci so se iz navadnih skakalnic preselili na letalnice. Od slovenski orlov je v kvalifikacijah na Kulmu odličen polet prikazal najizkušenejši Jernej Damjan, ki je imel tretji dosežek in skupaj z zmagovalcem Danielom Andrejem Tandejem z 216,5 metra najdaljšo daljavo kvalifikacij. Na treningu sta blestela brata Domen in Peter Prevc. Mlajši se lahko pohvali z daljavo dneva. Zato pa jima v kvalifikacijah ni uspelo poleteti tako ekstremno, kot sta si želela. A imata po petkovem dnevu dober vzvod za sobotno in nedeljsko tekmo, ko bosta v širšem krogu kandidatov. za stopničke. Sicer pa se je kar šest Slovencev uvrstilo med najboljših 17.

Najboljši skakalci se bodo ta konec tedna potegovali za točke svetovnega pokala na letalnici na Kulmu. To bo generalka pred svetovnim prvenstvom v poletih, ki se bo začelo prihodnji teden v Oberstdorfu.

Od slovenskih orlov je bil v kvalifikacijah najboljši Jernej Damjan, ki je poletel 216,5 metra, in imel tretji dosežek. Tudi sam je bil vidno vesel dosežka, zlasti, ker pri obeh trening skokih ni preletel dvestotice. Za konec petkovega dne je kot prekaljeni skakalec prikazal najboljši skok in imel celo daljavo kvalifikacij. Poletel je tako daleč kot zmagovalec Daniel Andre Tande.

Domen Prevc je na prvem treningu poletel kar 233 metrov in postavil daljavo dneva. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zato pa sta bila na treningu od Slovencev najbolj razpoložena Domen in Peter Prevc, ki sta imela tudi najboljše dosežke. Domen je pri prvem poletu pristal celo pri 233 metrih in se lahko pohvalil z daljavo dneva. Ekstremno pa jima ni uspelo skočiti v kvalifikacijah. Domen je pristal pri 203,5, Peter pa pri 206 metrih, a bosta lahko po današnjem dnevu oba zadovoljna, saj sta pokazala, da bosta lahko v soboto in nedeljo računala na vidnejše uvrstitve. Če gledamo dosežke na treningu (rezultati so spodaj, op. a.), bosta kandidata za stopničke.

Dobre polete so v petek prikazali tudi Anže Semenič, Tilen Bartol in Žiga Jelar. Šesterica Slovencev je bila v celoti zelo razpoložena. Najslabša uvrstitev v kvalifikacijah je bilo 17. mesto.

Kvalifikacije Kulm 1. D. A. Tande (Nor) 216,5 m /187,4 točke

2. A. Stjernen (Nor) 215,5/185,5

3. J. Damjan (Slo) 216,5/185,1

4. S. Kraft (Avt) 216/185

5. R. Johansson (Nor) 212,5/183,9

6. M. Hayböck (Avt) 215/183,7

7. S. Ammann 214/182,9

8. J. A. Forfang (Nor) 209,5/178,1

9. M. Eisenbichler (Nem) 208,5/177,9

10. A. Semenič (Slo) 210 /177

11. T. Bartol (Slo) 209,5/176,2

12. P. Prevc (Slo) 206/174

13. C. Aigner (Avt) 208,5/173,5

14. D. Kubacki (Pol) 205/173,3

15. D. Prevc (Slo) 203,5/170,6

16. K. Stoch (Pol) 202/169,4

17. Ž. Jelar (Slo) 202/166,8

...

Domen in Peter Prevc blestela na treningu

Slovenski orli so ob prvem stiku z letalnico na Kulmu pokazali odlične skoke. Domen je pri prvem treningu skoku poletel kar 233 metrov. Najboljši dosežek prvega treninga je imel sicer Norvežan Andreas Stjernen, ki je skakal s treh zaletnih mest nižje, pristal pa pri 218,5 metra.

Peter Prevc je imel na treningu tretji in četrti dosežek, v kvalifikacijah pa se mu nastop ni izšel po željah. Kljub temu bo jutri vroče slovensko orožje za oder za zmagovalce. Foto: Sportida

Vsega pol metra je bil krajši Peter Prevc, ki se je lahko pohvalil z drugim dosežkom prvega treninga. Kar pet slovenskih orlov se je uvrstilo med najboljših petnajst.

Brata Prevc sta bila razpoložena tudi v drugo. Domen je spet za las prehitel brata, za razliko od prvega treninga pa sta se tokrat pred njiju prebila druga Norvežana. Nekdanja svetovna rekorderja Anders Fannemel in Robert Johansson.