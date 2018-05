Dokončni umik Toneta Vogrinca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tone Vogrinec se umika tudi iz FIS. Foto: Sportida

Kongres Mednarodne smučarske zveze, ki ga bo prihodnji teden gostil Costa Navarino v Grčiji, bo za slovenski šport zanimiv predvsem skozi prizmo izbiranja gostiteljev svetovnih prvenstev 2023. Še četrtič zapored se namreč za nordijsko prvenstvo poteguje Planica, katere tekmec bo tokrat Trondheim. Slovenci bodo dejavni tudi v številnih drugih organih, vključno z najvišjim, torej predsedstvom, kjer se bo 76-letni Janez Kocijančič potegoval za nov mandat. V nasprotju z "večnim funkcionarjem" pa se je za dokončni umik odločil Tone Vogrinec. V Grčijo bo še zadnjič potoval kot član izvršnega odbora za alpsko smučanje.

Pol stoletja v alpskem smučanju

"Vse zbrane bom nagovoril, se poslovil in jim sporočil, da sem jim na voljo, če bodo kaj potrebovali," pravi Vogrinec, ki je v različnih strukturah FIS deloval od leta 1971. Prav članstvo v najvišjem mednarodnem telesu alpskega smučanja je še zadnja formalna vloga 76-lenega Mariborčana, ki je v smučanje sprva vstopil kot tekmovalec, od leta 1970 pa v njem deloval kot trener, direktor, funkcionar … "Že ko sem zapuščal Smučarsko zvezo Slovenijo, sem sporočil, da sem vedno pripravljen pomagati," ponavlja "Tona", ki sicer ostaja v rednih stikih z vodstvom slovenskega smučanja, kar je kot svojevrstna siva eminenca z medklici nazadnje potrdil na četrtkovi seji alpskega odbora.

Grega Benedik naj bi v izvršnem smučarskem odboru nasledil Toneta Vogrinca. Foto: Sportida

Nasledil naj bi ga Grega Benedik

Medtem ko je javna skrivnost, da Kocijančič, ki je v predsedstvu FIS že vse od leta 1981, na najvišji ravni poskuša pripraviti prostor za morebitno vključitev Enza Smrekarja, pa sta Vogrinec in SZS nov slovenski obraz v izvršnem alpskem odboru, ki pravzaprav odloča o vseh spremembah v tem športu, našla v Gregi Benediku. Nekdanji smučar, zdaj pa kranjskogorski poslovnež in predsednik smučarskega strokovnega sveta bo namreč na kongresu FIS kandidiral za mesto v tem 14-članskem telesu, ki ga vodi Bernhard Russi. "Članstvo v tem odboru ni vezano na državo, temveč gre za imena. Počaščen sem, da sem se znašel v tem krogu. Upam, da bom prejel podporo, tako da bom lahko nadaljeval Vogrinčevo delo," pred odhodom na kongres FIS razmišlja Benedik, ki je tudi predsednik ASK Kranjska Gora.