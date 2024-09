Prvo tekmo poletne velike nagrade v deževni Wisli na Poljskem je prepričljivo dobil Marius Lindvik z Norveške pred Estoncem Arttijem Aigrom in Švicarjem Gregorjem Deschwandnom. Od trojice slovenskih skakalcev sta nekaj točk osvojila Žiga Jelar in Maksim Bartolj.

Lindvik je za zanesljivo zmago skočil 133 in 135.5 metrov, zbral pa je 282,4 točk. S četrtega je na drugo mesto v finalu skočil Aigro s 130 in 133.5 metri ter 268,1 točkami, tretji je bil Deschwanden s 129 in 130 metri ter 264,3 točkami. Ob odsotnosti mnogih najboljših skakalcev je Jelar s 119 in 120.5 metri ter 218,4 točkami zasedel 26. mesto, eno točko pa je ujel še Bartolj s 116 in 117 metri ter 207,9 točkami na 30. mestu. V konkurenci 47 skakalcev je Domen Prevc na svoji prvi letošnji tekmi s 115 metri zasedel 37. mesto.

Jutri bo v Wisli na sporedu še ena tekma poletne velike nagrade.

Najboljša slovenska skakalca Anže Lanišek in Timi Zajc se privajata na novo opremo, skušata stabilizirati skoke in se bosta po napovedih glavnega trenerja Roberta Hrgote poletnim tekmam pridružila šele v Hinzenbachu (28., 29. september) in Klingenthalu (5. oktober).