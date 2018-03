"Daj, Perči, zdaj pa zalepi eno v podn."

Zgodbe Planice

Z Mihom smo se pogovarjali v enem izmed ljubljanskih lokalov in ob tem spremljali tekmo norveške turneje. Ko so se po smučini spuščali naši tekmovalci, smo pogovor prekinili, saj Miha za nobeno ceno ni želel spregledati skokov naših fantov. Če je pri spremljanju nogometnih tekem vpletenih veliko čustev, je Miha skoke spremljal precej bolj mirno. Seveda brez komentarjev ni šlo: "Dej, Perči (Peter Prevc op. p.), zdaj pa zalepi eno v podn."

Miha Žoher zelo redko izpusti kakšno tekmo. Redno spremlja tudi poletno turnejo. Foto: Osebni arhiv

Naš sogovornik je v skoke zaljubljen že od otroštva, a jih ni nikoli treniral. Miha se je namreč deset let potil po košarkarskimi koši. In kako, da se ni preizkusil v skokih? "Kdo bi me pa vozil v Mostec. Moji starši o tem niso želeli niti slišati." Ko smo ga vprašali, ali ima še danes željo, da bi se preizkusil v tem športu, se nam je le nasmehnil. "Ne, ne več. Moja uboga kolena ne bi več prenesla." Se je pa nekaj časa s skoki ukvarjala njegova hčerka, ki se je ob enem izmed padcev prestrašila in skakalne smučke postavila v kot.

Včasih je bilo več alkohola

Miha si je polete v Planici prvič ogledal leta 1997, tja pa je že zahajal kot otrok. Med drugim spremlja tudi poletno sezono. Tudi takrat, ko je z družino na morju. In kako se spominja leta 1997?

"Bolj medlo. Bila je gneča in vse skupaj je bilo veliko bolj neorganizirano. Takrat je bilo vse bolj po domače. Ljudje so hodili od vsepovsod. S seboj so nosili kante pijače in alkohol je tekel v potokih. Danes je povsem druga zgodba. Pred vstopom te pregledajo in če imaš kaj neprimernega, ti to vzamejo. Danes nimaš nobenih možnosti, da bi kaj prinesel noter."

"Zdi se mi, da veliko ljudi tam sploh ne ve, kaj se dogaja. Eni niti ne vedo, kdo skače in kdo je na koncu zmagal." Foto: Sportida

V prvih letih je Miha v Planico zahajal kot najstnik … V njegovem primeru je bil na prvem mestu ogled tekme in ne zabava. "Vedno sem šel gledati tekmo in nikoli nisem tja odhajal za zabavo oziroma z namenom, da se ga napijem. Zdi se mi, da veliko ljudi sploh ne ve, kaj se dogaja. Eni niti ne vedo, kdo skače in kdo je na koncu zmagal."

Eni so se "zataknili" že v Kranjski Gori "Spominjam se, da so, ko smo se mi vračali, nekateri šele prihajali. Očitno so se 'zataknili' že v Kranjski Gori." (smeh, op. p.) Foto: Sportida

V vseh teh letih je Miha doživel marsikatero zanimivo zgodbo. Sam poudarja, da je vsaka Planica zgodba zase. Še najraje se spominja evforije, ko je sta blestela Primož Peterka in Peter Prevc. "Najlepše je bilo, ko je zmagoval Peter Prevc. Občutek, ko je dobil pokal in ko je vsa Planica pela Zdravljico … To so spomini, ki ti ostanejo za vse življenje."

Bilo je tudi nekaj nenavadnih zgodb. "Spominjam se, da so, ko smo se mi vračali, nekateri šele prihajali. Očitno so se 'zataknili' že v Kranjski Gori. (smeh, op. p.) Potem vidiš dekleta, ki hodijo na tekmo v neprimerni obutvi, petkah. Nekateri resnično ne vedo, kam pridejo."

Najbolje je, če stojiš pri znamki 200 metrov

Sam ima srečo, da je tekmo spremljal z vseh koncev letalnice, medtem ko drugi lahko tekmo spremljajo z vznožja skakalnice. "Povsod je zanimivo spremljati. Že sam nalet je zanimiv, ko se tekmovalci spustijo po zaletišču, ko sploh ne vidijo, kam se vržejo. Tudi na odskočni mizi je zanimivo, ko mimo tebe tekmovalec prileti z več kot 100 kilometri na uro, najlepše pa je stati pri 200-metrski znamki. Tam tekmovalca vidiš od spodaj in nato še njegov pristanek."

Skakalce raje pusti pri miru

Vse najboljše tekmovalce je imel skoraj na dosegu roke, vendar je eden od tistih, ki jih raje pustijo pri miru, saj se zavedajo, da fantje potrebujejo svoj mir. V vseh teh letih je bil priča novim rekordom, žal tudi padcem. "Da, oboje sem videl. Pri padcih moram povedati, da ni najbolj prijetno. Sploh, ko kdaj v snegu ostanejo sledi krvi ali ko morajo koga odpeljati s helikopterjem. Takrat namreč vidiš, da je stvar resna."

Foto: Sportida

Včasih s prijatelji rečejo kakšno debato, vendar to ni tako pogosto kot pri nogometu. "Pri nogometu jih veliko misli, da vse vedo. Pri skokih pa moraš vsaj približno vedeti, za kaj gre."

Čeprav se v stroko praviloma ne spušča, ima vseeno svoje mnenje o trenutnem stanju v slovenski reprezentanci. "Mislim, da je čas, da se zgodi kakšna sprememba. Kakorkoli že, Goran Janus je naredil vse, kar se je dalo. Ne vem, ali so preostale reprezentance toliko napredovale ali so pa so naši obstali, " nam je zaupal Ljubljančan, ki mu je težko, ko slovenskim skakalcem ne gre vse po načrtih.

"Upam, da bodo vsaj kakšne stopničke. Pričakovati zmago je nekoliko nerealno." Foto: Sportida

V treh skokih izgubil dve sezoni

"Sploh, ko vidim Perota (Peter Prevc, op. p.). Kaj vse mu je uspelo, potem pa je v treh skokih izgubil dve sezoni. Lažje in z večjim pričakovanjem spremljaš tekme, če veš, da so naši fantje sposobni vrhunskega rezultata, kot pa da samo upaš, da bodo trije v finalu. Včasih je bilo to nekaj povsem običajnega."

In kaj letos v Planici pričakuje od slovenskih orlov? "Upam, da bodo vsaj kakšne stopničke. Pričakovati zmago je nekoliko nerealno. Kamil Stoch je preveč dober," nam je še povedal Miha, ki ima željo, da bi si enkrat lahko v živo ogledal novoletno skakalno turnejo.