Alpske smučarke v tehničnih disciplinah so zbrane v Courchevelu, kjer se bo ob 10. uri začel drugi veleslalom sezone. Na prvem je zmagala Mikaela Shiffrin, najboljša Slovenka je bila na šestem mestu Meta Hrovat, ki bo danes ena od štirih slovenskih predstavnic na štartu. Tam ne bo Tine Robnik, ki si je izpahnila ramo. Finale je predviden ob 13. uri.

Drugi veleslalom sezone za alpske smučarke bo ob 10. uri odprla Slovakinja Petra Vlhova, takoj za njo se bo na progo podala prva od štirih Slovenk Meta Hrovat. Zmagovalka uvodnega veleslaloma sezone iz Söldna Mikaela Shiffrin bo imela številko pet. Njene najbližje zasledovalke iz ledeniške uverture Lare Gut Behrami zaradi pozitivnega testa na koronavirus ni na francoskem prizorišču.

Ob Hrovatovi bodo nastopile še tri Slovenke. Ana Bucik s številko 20, Andreja Slokar s številko 24 in Neja Dvornik s številko 47. Na veleslalomsko preizkušnjo je prijavljenih 63 tekmovalk. V Söldnu so do točk prišle tri Slovenke, Hrovatova s 6., Slokarjeva s 14. mestom, Tina Robnik pa je bila 22.

Robnikova bo na vrnitev v tekmovalni ritem počakala

Robnikove v Franciji ni, saj jo pesti poškodba rame. "Zaradi izpaha rame v Courchevelu ne bom tekmovala. Delamo vse, da se čim prej vrnem. Kmalu bom nazaj," je na Instagramu zapisala 30-letna smučarka.

