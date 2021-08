Vse Slovenke uspešne v kvalifikacijah, najvišje Križnarjeva

Najboljša od Slovenk je bila v kvalifikacijah Nika Križnar, ki je s 112.5 metri in 80,7 točkami zasedla 6. mesto. Ema Klinec je skočila 109.5 metrov, zbrala pa je 63,6 točk na 11. mestu. Špela Rogelj je imela 16. rezultat s 105 metri in 54,7 točkami, tik za njo je končala zmagovalka uvodnih tekem, Urša Bogataj, ki je pristala pri 99 metrih, zbrala pa je 52,7 točk. Brez težav je na tekmo skočila tudi Jerneja Brecl, ki je zasedla 30. mesto. Kvalifikacije je s 129.5 metri dobila Marita Kramer, zbrala je 109,9 točk, druga je bila Japonka Nozomi Marujama s 131 metri in 102,7 točkami, tretja pa še ena Japonka, Sara Takanaši s 117.5 metri in 91,2 točkami.

Pred kvalifikacijsko serijo so skakalke dvakrat skočile za trening. V prvi seriji je Bogatajeva s 120.5 metri postavila rezultat serije, Klinčeva pa s 125 metri daljavo serije, tretjo oceno pa je imela Križnarjeva s 119.5 metri. Breclova je skočila 104.5 metrov, Rogljeva pa pol metra manj, obe sta imeli osmo oceno serije. V drugi seriji je bila s 129.5 metri najboljša Avstrijka Marita Kramer pred Bogatajevo, ki je skočila 125 metrov, Križnarjeva je imela 4. oceno s 127.5 metri, Klinčeva 5. oceno s 125.5 metri, Breclova s 119 metri 7. oceno in Rogljeva s 111.5 metri 13. oceno.

Tekma bo na sporedu ob 18. uri.