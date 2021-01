Bo Hadalin še izboljšal dosežek sezone?

Na včerajšnji slalomski preizkušnji v Chamonixu so oder za zmagovalce zasedli domačin Clement Noel ter Švicarja Ramon Zenhäusern in Marco Schwarz. Hadalin je bil 12. in s tem prišel do najboljše uvrstitve v sezoni. Dvornik in Marovt pa sta bila prepočasna za finale.

Danes imata popravni izpit, priložnost, da se uvrstita med 30 najboljših, ki bodo ob 12.30 nastopili v finalu.

Chamonix, slalom, štartna lista:

Preberite še: