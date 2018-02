Lanišek v Nemčiji skočil na stopničke

Celinski pokal, Brotterode, druga tekma

Na 21. tekmi celinskega pokala v smučarskih skokih v nemškem Brotterodeju se je na stopničke zavihtel najboljši skakalec tega obdobja pokala Anže Lanišek, ki je osvojil tretje mesto. Potem, ko so organizatorji prvo tekmo izvedli danes dopoldne, dobil jo je Nejc Dežman, so popoldne izpeljali še drugo tekmo. Zmagal je Nemec David Siegl.

Drugi na drugi tekmi je bil Poljak Jakub Wolny, na tretje mesto je skočil Anže Lanišek. Dopoldanski zmagovalec in vodilni v seštevku pokala, Dežman je bil tokrat sedmi, nove točke so osvojili še Tomaž Naglič s 17., Jurij Tepeš z 22., Miran Zupančič z 28. in Robert Kranjec z 29. mestom.

Skupno po 21. tekmah z 807 točkami vodi Dežman pred Andreasom Wankom in Sieglom, ki imata po 799 točk. Lanišek je s 713 točkami peti. Celinski pokal se bo prihodnji konec tedna nadaljeval v Klingenthalu, tekmovalno obdobje pa bodo skakalci zaključili čez dva tedna v Reni.