V Tržiču so slabe tri tedne po koncu olimpijskih iger v Pjongčangu pripravili sprejem za Žana Koširja, športnika, ki je v kraj z 12 tisoč prebivalci in 33 olimpijci prinesel tretjo olimpijsko medaljo. Morda se bodo njihove replike kmalu znašle v tamkajšnjem Slovenskem smučarskem muzeju, že zdaj pa je znano, da bo tam razstavljena njegova olimpijska čelada. Tista, ki jo je v jezi zaradi razpleta olimpijskega polfinala v cilju jezen zalučal v sneg.

Tri tedne po olimpijskih igrah v Pjongčangu so Žanu Koširju v Tržiču pripravili sprejem. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Kdor seje, ta ŽANje," se glasi slogan turistične kampanje, ki skozi podobo ambasadorja Žana Koširja, oglašuje naravne danosti mesta Tržič. Da kdor seje žanje potrjuje tudi Koširjeva športna zgodba. Vrtinec zdravstvenih težav, v katerih se je znašel, ni skrivnost. Tudi sam je večkrat povedal, kako veliko je vložil v zgodbo, ki je pred slabimi tremi tedni na Korejskem polotoku obrodila sadove v obliki bronaste olimpijske medalje v paralelnem deskarskem veleslalomu. 33-letnik iz Pristave je z njo dodatno oplemenitil zbirko, v kateri sta že bronasta in srebrna kolajna iz Sočija.

Še pred tem pa je svoj pogled na pretekle olimpijske igre strnil na novinarski konferenci. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Svoj pogled na svojo tretjo olimpijsko zgodbo je Košir najprej strnil na novinarski konferenci, potem pa vse skupaj še enkrat podoživel pred množico sovaščanov in najbolj zvestih sponzorskih partnerjev, ki so ga pričakali v središču mesta.

Najuspešnejši slovenski (moški) olimpijec si bo svoje tretje olimpijske igre zapomnil po veliki enotnosti slovenskih športnikov in spremljevalnega osebja ter odličnih pogojih na progi, ki jo je začel spoznavati že pred preostalimi slovenskimi deskarji, saj se je v Korejo po lastni želji z namenom dodatnih treningov podal nekaj dni pred njimi.

Čelada, ki jo je nosil na olimpijskih igrah bo romala v Slovenski smučarski muzej v Tržiču, medalja pa v domačo Pristavo. Foto: Žiga Zupan/Sportida -

Kako dobro se bo znašel na snežnem poligonu v prihodnji sezoni, še ne more napovedati, a je jasno, da svoje tekmovalne zgodbe še ne želi končati.

"V prihodnji sezoni je na sporedu svetovno prvenstvo. Tudi s tega tekmovanja še nimam zlate medalje in tudi svetovni pokal ponuja marsikaj, tako da …" je dal vedeti, da še ni rekel zadnje besede. Ali bo motivacija še naprej na tako visoki ravni, kot je bila v letošnji sezoni, in ali bo telo zdržalo, pa v tem trenutku ne more napovedati nihče.

Utrinki s sprejema za Žana Koširja. Foto: Urban Urbanc/Sportida.

Je pa že zdaj jasno, da je njegova olimpijska statistika izjemna. Na treh olimpijskih igrah (in štirih olimpijskih tekmah) je bil Košir najslabši šesti, za nameček pa je osvojil še tri olimpijske medalje, kar ga postavlja na mesto najuspešnejšega slovenskega olimpijca. Med olimpijkami je s štirimi olimpijskimi odličji, dvema zlatima in dvema srebrnima, še vedno najuspešnejša alpska smučarka Tina Maze.

Prvič v očetovski vlogi



S Korošico Tržičana druži tudi dejstvo, da letos oba prvič okušata starševsko vlogo. Čeprav Košir svoje zasebno življenje skrbno čuva pred mediji in javnostjo, je tokrat le potrdil, da je v dneh po olimpijskih igrah postal oče, medtem ko je Mazejeva mama postala na predvečer začetka iger. Povedal je, da je na novo vlogo zelo ponosen in da se v njej dobro znajde.

Košir se je na sprejemu zahvalil številnim ljudem, ki ga na njegovi športni poti podpirajo, še posebej njegovi družini (na fotografiji) in sponzorjem. Foto: Žiga Zupan/Sportida