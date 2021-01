Časa, da se ne ponovi neslavna zgodba izpred desetih let, je še nekaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primož Ulaga je pred 40 leti kot prvi Slovenec skočil do zmage. Foto: Vid Ponikvar

Slovenski skoki v svetovnem pokalu beležijo 69 posamičnih in deset ekipnih zmag. Peter Prevc je tisti, ki je največkrat stal na najvišji stopnički odra za zmagovalca in tudi zadnji, ki mu je to uspelo. Lani je rešil slovensko čast. Pred desetimi leti se je nazadnje zgodilo, ko v sezoni nismo videli zmage slovenskega orla. Bomo v tej kdaj poslušali Zdravljico?