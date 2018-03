Cene Prevc v Rusiji na odru za zmagovalce

Čajkovski, celinski pokal

V Rusiji so imeli v petek težave z vetrom in niso izpeljali predvidenega treninga, v soboto pa se je vreme umirilo, tako da so uspešno izpeljali tudi prvo od dveh tekem finalnega konca tedna tekem celinskega pokala.

Zmaga v Avstrijo

Zmagal je Avstrijec Stefan Huber s 141.5 in 132.5 metri ter 271,0 točkami pred Nemcem Constantinom Schmidom, ki je skočil 131 in 136.5 metrov, zbral pa je 257,4 točk. Na tretje mesto je v finalu s šestega po prvi seriji skočil Cene Prevc, ki je pristal pri 128 in 138 metrih, zbral pa je 252,2 točk. To so druge stopničke srednjega Prevca na mednarodnih tekmah v tej sezoni.

Točke so osvojili še Rok Tarman na 18., Andraž Pograjc na 22. in Rok Justin na 26. mestu, izven finala sta ostala Miran Zupančič in Blaž Pavlič.

Lindvik zmagovalec celinskega pokala

Skupni zmagovalec pokala je uradno postal Norvežan Marius Lindvik, najboljši Slovenec je Nejc Dežman na četrtem mestu.