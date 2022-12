Hrobatov nastop pod velikim vprašajem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Že zjutraj se je stvar podrla, ko je Miha povedal za bolečine v hrbtu. Stvar je bila taka, da ni mogel smučati niti na ogrevalni progi. Nato je opravil ogled, a je bilo kmalu jasno, da na tako zahtevnem terenu ne bo šlo. Martin pa ni prebil psihološke blokade, ki se pojavi tukaj v Bormiu," je po včerajšnji tekmi povedal trener slovenske ekipe Grega Koštomaj. "Jutri je nov dan in upam, da bo našel sproščenost. Miha bomo pustili na startni listi in bomo videli, kaj bo prinesla noč. Vseeno pa so verjetnosti za njegov nastop bolj majhne," je še dodal.

In res, Miha Hrobat je na startni listi za današnji tretji moški superG sezone. Ima startno številko 47. Martin Čater pa 22. Koštomaj upa, da se bo Čater, včeraj 39. na smuku, tokrat približal dosežkoma iz Lake Louisa in Beaver Creeka, kjer je superveleslalomski tekmi končal na 20. in 22. mestu. Čater je tudi edini slovenski dobitnik superveleslalomskih točk v tej sezoni.

Tekmo, ki se bo začela ob 11.30, bo odprl domačin Dominik Paris.

Prvi superveleslalom sezone v Lake Louisu v Kanadi je dobil Marco Odermatt, drugega v Beaver Creeku v ZDA pa Aleksander Aamodt Kilde. Švicar in Norvežan si delita prvo mesto v superveleslalomskem seštevku svetovnega pokala, v skupnem ima Odermatt 261 točk prednosti pred Kildejem.

Bormio, superveleslalom, startna lista:

